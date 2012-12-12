В Столбцовском районе сельхозпредприятие нашло 3 млрд на модернизацию самостоятельно, без помощи бюджета

Новости Минской области. Реконструкция в срок. Около половины объектов по программе модернизации молочно-товарных комплексов сданы на Минщине. Напомним, до конца года в регионе необходимо обновить 324 фермы. Еще 24 объекта построят с нуля.

На Столбцовщине одним из первых новоселий отметили в хозяйстве «Агронеманский». Кроме внутренней отделки на ферме установили современную систему доения. Модернизация комплексов уже в следующем году позволит увеличить надои на 20%.

О реконструкции старой фермы в деревне Дрозды задумались еще до объявления масштабной компании. Работы начали зимой, и 20 ноября поставили животных в обновленные помещения. Здесь все скромно, но сделано по технологии. В помещениях полностью переложили пол, заменили систему водопоения, транспортеры, а главное – доить стали по-другому. Иностранная система монорельсов решила сразу несколько проблем: со стадом в 200 рогатых теперь справляются не 5, а 3 доярки. Компьютерное управление не дает права на ошибку.

Илона Пикун, главный зоотехник сельхозпредприятия «Агронеманский» Столбцовского района:

Информация передается с аппарата на компьютер. Доярке не нужно никаких трудоемких процессов, носить, перенашивать, просто все это по рельсам переезжает.

С современными технологиями доярки подружились быстро. Весь молочный процесс отслеживают онлайн. Рядом возвели цех сухостоя.

На модернизацию фермы и оборудование потрачено около 3 миллиардов рублей. Деньги из бюджета не просили. Молочную модернизацию провели за частный счет. Теперь подсчитывают выгоду. Годовой план – 6 тысяч 700 литров молока – в будущем будет значительно увеличен.

Илона Пикун, главный зоотехник сельхозпредприятия «Агронеманский» Столбцовского района:

Здесь более такая селекционная работа налажена, все от каждой коровы идет в учет на компьютер, и это будет и наглядно, и проще. За счет того, что мы пустили в работу цех сухостоя, мы планируем увеличить на 20% надои в будущем году.

Опытный аграрий Иосиф Мелешкевич уверен, что час для молочной модернизации настал, как никогда. Поэтому частную программу реконструкции здесь планируют растянуть и на последующие годы.

Иосиф Мелешкевич, директор сельхозпредприятия «Агронеманский» Столбцовского района:

Порядка на 10 лет мы уже обеспечены материальной базой, которая будет работать. И постепенно, видимо, если не придется строить новые комплексы, более механизированные, значит, нужно постепенно, по одному помещению в год. Больше мы не потянем по деньгам.

Уже в будущем году перемены ждут еще одну ферму на 200 голов. Новые технологии позволят получить молоко экстра-класса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ