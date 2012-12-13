На Светлогорском комбинате убытки за 9 месяцев составили свыше 95 миллиардов рублей

Новости Беларуси. Ситуация на предприятиях концерна «Беллесбумпром» продолжает вызывать немало нареканий со стороны контролирующих органов. Не так давно на всю страну прогремело ОАО «Речицадрев», где дорогое оборудование оказалось невостребованным и ржавело под открытым небом. Съёмочная группа побывала на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. За девять месяцев нынешнего года предприятие сработало с убытками свыше 95 миллиардов рублей.

2011 год для Светлогорского ЦКК, как и для большинства белорусских экспортёров, был год благодатный. Чистая прибыль - 10 миллиардов рублей. Но в 2012 игра на курсах закончилась, энергоносители и сырьё подорожали, а на поверхность в виде миллиардных убытков вылезли все стратегические просчёты прошлых лет.

Андрей Богомолов начальник производства целлюлозы и регенерации химикатов ОАО «Светлогорский ЦКК»:

Полная мощность этой турбины 4 мегаватта. Это дает, примерно, около 50% потребляемой электроэнергии целлюлозным заводом. Это очень выгодно для целлюлозного завода и для комбината в целом.

Только вот последние 4 года работает эта установка в четверть силы. Просчёт на этапе планирования: когда турбину уже купили, оказалось на производстве не хватит пара. Потратили ещё 100 миллиардов на новую котельную. Теперь пара хватит. Только упущенную выгоду никто не вернёт.

Ещё один пункт модернизации предприятия - современная распиловочная линия. На выходе получается высококачественная обрезная доска и необходимое для производства целлюлозы сырьё - щепа определённой фракции. Стоимость производства - 5 миллионов долларов.

Мощность 100 тысяч кубических метров пиломатериала в год. Срок окупаемости - 4 года. Золотое дно! Правда, снова только на бумаге. Пять из шести лет линия работает нерентабельно. За 9 месяцев 2012 года она принесла предприятию почти 7 миллиардов рублей убытков.

Валерий Романенко, заместитель генерального директора по экономике ОАО «Светлогорский ЦКК»:

В 2007 году мы вышли на трехсменную круглосуточную работу линии и на рентабельность от 15 до 20%, как на экспорт, так и на внутреннем рынке, но в 2008 году, в связи с ипотечным кризисом, спрос на доску резко упал.

При этом стоимость доски на ЦКК, возможно, самая низкая в стране: кубометр можно купить чуть ли не за миллион рублей. С убытком для себя торгует предприятие бумажными мешками. А на свой самый ходовой товар - гофрокартон посредникам даёт скидки до 19%. При этом убытки за 9 месяцев 2012 года составили 95 миллиардов рублей.

Виктор Рунов, начальник управления Комитета государственного контроля Гомельской области:

Проверкой были вскрыты и также факты недоработок в отдельных случаях, которые повлекли убытки. К примеру, неэффективное использование оборудования, предоставление скидок.

Увеличению убытков предприятия в 2012 году способствовал и опережающий рост среднемесячной заработной платы, за которой темп роста производительности труда никак не поспевает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.