Александр Лукашенко: Санкции Запада никак не повлияют на развитие сотрудничества ЕС – Беларусь – ЕАЭС

Санкции Запада никак не повлияют на развитие сотрудничества Евросоюз – Беларусь – Евразийский экономический союз, отметил Александр Лукашенко отвечая на вопрос журналистов после церемонии открытия завода «Штадлер Минск». Слишком тесны отношения между людьми, да и бизнесмены не оставят деньги которые вложены в производства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Господин Шпулер как человек честный только что сказал, что он не поддерживает эти санкции, потому что они во вред и европейцам, и россиянам. Поэтому если в экономике мы что-то уже сделали, эти первые шаги, то, если вы заметили, уже и в политике начали поговаривать: ЕС, Евразийский союз по урегулированию ситуации в Украине. В частности министр иностранных дел Германии уже об этом уже говорит (Штайнмайер), и российский министр Лавров, и наш министр иностранных дел Макей. Они уже об этом говорят, что это нормальный формат. Но говорят с подачи немцев. Значит, уже и в политике есть подвижки.

Что касается санкций – анахронизм. И вы знаете, что не Европа была инициатором. Европа очень много от этого теряет. Но, видимо, слишком зависима пока Европа от других центров силы. И мне кажется, что как бы ни было сложно, мы все равно придем к миру в Украине. И этот санкционный процесс рано или поздно закончится. Люди по ту сторону санкций (с одной стороны – на Западе, с другой – на Востоке) гораздо умнее тех, кто принимал эти санкции. И они найдут пути обхода этих санкций, пути к сотрудничеству во всех сферах. Бизнес задавить невозможно. Сегодня даже трудно одного человека где-то изолировать, а такие гигантские регионы, как Восток, Евразийский союз и Евросоюз - это глупость, их никогда не изолируешь, потому что уж слишком тесны взаимосвязи. В том числе и на человеческом уровне. Поэтому придет время, мы просто забудем об этих санкциях. Но прежде, чем мы забудем их, мы их преодолеем. Преодолеют такие бизнесмены, как Шпулер и так далее. Никто их не заставит бросить здесь в грязь собственные средства, которые они вложили. И ни один политик на это не пойдет. В противном случае он просто не будет политиком в той же Швейцарии. Бизнесмены его быстренько отстроят и выбросят на свалку. Так и в других государствах. Поэтому я не драматизирую ситуацию в связи с санкциями. Все это, особенно в Беларуси, хорошо знают. Переживет и Россия. Переживем мы все вместе. Опыт этот уже есть.

Петер Шпулер, руководитель швейцарской компании «Штадлер Рейл Групп»:

Я считаю, что санкции, связанные с событиями в Украине, являются ложным ответом в данном вопросе. Нам нужна солидарность, а не санкции. Я уверен, что производственная площадка в Беларуси станет хорошей базой во всем Евразийском пространстве.