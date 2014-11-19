Новости Беларуси. Новосибирск намерен развивать сотрудничество с Минском в сфере модернизации городского электротранспорта. Такое решение озвучил 19 ноября первый заместитель мэра города-побратима Андрей Ксензов во время переговоров с руководством белорусской столицы. Участники встречи обсудили проект совместного плана Минска и Новосибирска по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.

В планах — подписание контрактов на поставку пассажирского, коммунального, погрузочного транспорта и возобновление прямого авиасообщения между Минском и Новосибирском.

Андрей Ксензов, первый заместитель мэра Новосибирска (Россия):

Мы наметили и попросили руководство Минского горисполкома, министерство промышленности и торговли, правительство Беларуси, чтобы мы посетили, прежде всего, МАЗ, провели переговоры с руководством завода, «Белкоммунмаш» и поучаствовать в таком значимом событии не только для Беларуси, думаю, и для постсоветского пространства. Это большое открытие. Новые предприятия по производству электропоездов.