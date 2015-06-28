Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия комплекса «Тростенец»

Новости Беларуси. По дороге памяти в трагическое прошлое. На неделе прошли первые посетители мемориального комплекса «Тростенец». Его открыли 22 июня в годовщину начала войны. По количеству погибших концлагерь, который находился на этом месте, стоял в одном ряду с «Бухенвальдом» и «Освенцимом». За годы Великой Отечественой здесь погибли более 200 тысяч человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

22 июня в 4 часа утра Брестская крепость не спит уже восьмой десяток лет. Тогда, в далеком сорок первом, в это время здесь начали рваться первые снаряды Великой Отечественной. Свой первый взрослый рассвет встречали выпускники школ. Для многих он стал последним. В той войне погиб каждый третий белорус.

Павших на фронтах, брестчане и гости города на этот раз вспоминали вместе с патриархом Кириллом. Предстоятель Русской православной церкви отслужил заупокойный молебен в Никольском гарнизонном храме.

Во время визита в Беларусь Патриарх Кирилл несколько раз упомянул, что быть в Брестской крепости в день начала войны для него лично — большое событие.

До мирного рассвета оставалось 1418 дней и ночей. Но именно здесь, под Брестом, победа уже сделала свои первые шаги. Впереди еще были сожженная Хатынь и блокада Ленинграда, еще не знали о своей страшной участи жертвы «Освенцима», «Бухевальда» и «Тростенца». На белорусской земле память о погибших продолжает жить.

Сегодня не просто говорят о том, чего стоила Великая Отечественная нашей стране. Памятники, обелиски и мемориальные комплексы будут вечным напоминанием будущим поколениям о той войне за свободу и независимость.

Невинные жертвы лагеря смерти «Тростенец» – это советские военнопленные, евреи, партизаны, подпольщики, жители Минска. На этом месте на окраине белорусской столицы было убито и сожжено более 200 тысяч человек.

Ветеран войны:

Моя мама погибла здесь, в «Тростенце». Слава Богу, что мы помним все это. Это очень важно, особенно для молодежи.

В первых рядах на церемонии открытия нового мемориала – ветераны. Для них это еще один повод вспомнить о близких и, что еще важнее, уверенность в том, что память о страшных событиях будет жить.

Молодежь:

Хочу, чтобы на наше поколение не выпало войны. У меня дед воевал во Вторую мировую. Прошел ее, но он очень сильно изменился. Поэтому я такого не хочу – ни для нашей страны, ни вообще в мире.

Безусловно, актуальная тема. И не только сейчас, а во все времена. Это дань памяти нашим предкам, которые отдавали свои жизни на полях сражений, и благодаря которым мы сейчас здесь, а главное – в мирное время можем почтить их память.

Решение о создании большого мемориала было принято несколько лет назад. В его основание президент заложил памятную капсулу с посланием к будущим поколениям.

Раскопки массовых захоронений сегодня дают только общее представление о масштабах преступлений нацистов. За три года существования «Тростенец» стал четвертым по количеству жертв лагерем смерти в Европе после «Освенцима», «Майданека» и «Треблинки».

Здесь использовались самые разные методы уничтожения людей. В урочище Благовщина обнаружено 34 ямы-захоронения. Некоторые до 60 метров в длину. Людей расстреливали прямо в могилах, уничтожали в машинах-душегубках или сжигали в кремационной яме-печи. Зачастую, еще живых.

Мемориал Памяти объединит эти места в один комплекс. Его центр — монумент «Врата памяти».

Константин Костюченко, скульптор, автор мемориала «Врата памяти»:

Подготовка была проделана очень большая. Работа над этим проектом велась практически 8 лет. Практически весь последний год мы занимались увеличением работы, литьем и установкой. Выиграть такой конкурс, конечно, большая честь.

Этот памятник – символ осуждения античеловеческой политики нацизма, символ боли и скорби для людей разных национальностей и вероисповеданий, а так же предостережение против возрождения безумных идей превосходства одних народов над другими. Об этом говорили иностранные гости.

Иосиф Шагал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь:

То, как ощущают войну в Беларуси, не ощущают нигде. Это трудно объяснить, но это то, что испытываешь. Это величественно, но в то же время не помпезно, тонко очень, очень ранимо. Я впечатлен.

Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Римско-католической церкви в Республике Беларусь:

Мы приходим сюда не для того, чтобы раздирать может уже зажившие раны или посыпать их солью. А для того, чтобы сказать человечеству: будьте внимательными, чтобы такое больше никогда не повторилось.

В церемонии открытия комплекса принял участие президент Беларуси. Александр Лукашенко прошел по Аллее памяти. На экранах вдоль всего пути – архивные фото погибших узников лагеря. Это люди, которые сгорели в языках пламени кремационных печей. Венок к монументу и минута молчания – знак того, что здесь никогда не забудут о погибших.

Европейский континент очень хорошо знает, что такое война. А Беларусь будет прилагать все усилия, чтобы такие события больше никогда не повторились. Для нашей страны это дело чести.

Президент говорил и о том, что такие памятники – это не только напоминание о жертвах. Для современного мира они должны стать уроком настоящей истории.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

За ту победу наших отцов и дедов пресвященная нынешняя Европа и весь мир должны благодарны быть им, ушедшим и погибшим после войны, и нам, наследникам этой победы.

После официальной части белорусский лидер пообщался с ветеранами. Некоторые из них были живыми свидетелями событий в «Тростенце».

Церемония была не долгой, но очень трогательной. В финале в небо выпустили птиц как символ надежды и памяти. Над «Тростенцом» прозвучал реквием Моцарта.