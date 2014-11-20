Белорусские заводы по переработке сахарной свёклы не справляются с объемами сырья: как решить проблему?

Новости Беларуси. Очереди из грузовиков в несколько километров выстраиваются к белорусским заводам по переработке сахарной свёклы. Проблема в том, что предприятия оказались не готовы к масштабным объемам урожая этого года. О том, как сладкий корнеплод сделал несладкой жизнь сотрудников заводов и перевозчиков, этот сюжет, программы Новости «24 часа» на СТВ.

На свою «несладкую» жизнь перевозчики «сладкого корнеплода» готовы жаловаться часами: говорят, торопиться все равно некуда. Виктор Сацюк в очередь длиной в полтора километра к воротам Жабинковского сахарного завода стал еще 7 часов назад, но разгрузиться сегодня уже даже не мечтает.

Виктор Сацюк, водитель:

Мы стоим с 10 утра. И каждый день такая очередь. Сейчас будем звонить в хозяйство, спрашивать, где машины ставить или гнать обратно груженый транспорт в хозяйство.

По ту строну «баррикад» тоже работают, что называется на «осадном положении». Свеклу здесь перерабатывают в круглосуточном режиме. На сахар уже ушло почти 600 тысяч тонн сладкого корня.

При мощности завода в 8 тонн в сутки в «закромах» уже сегодня лежит более 220 тысяч тонн. Принимать ресурс больше просто некуда.

Виктор Миронов, генеральный директор ОАО «Жабинковский сахарный завод»:

Основная проблема на свеклопункте. Он имеет всю свою емкость – он загружен на 120% . Мы положили везде, где можно свеклу. Мы сейчас просим наших партнеров сделать небольшую паузу, хотя бы несколько дней. Мы не нашли понимания.

Щедрый урожай превратился в головную боль и для аграриев. В хозяйстве «Агро-Нива» в этом году под сахарную свеклу отвели почти 400 га. Урожайность небывало высокая, но надежды на сверхприбыль пока не оправдались – прямо на полях, под снегом – огромные бурты из корнеплодов.

Виктор Бобр, директор ОАО «Агро - Нива»:

Конечно, хотелось бы ее реализовать пораньше, что бы не думать, как быть с ней.

Столкнулись с такой проблемой и в Минской области. Больше столичного региона свеклы выращивают разве что гродненцы.

Ольга Власовец, СТВ:

На полтора километра растянулась очередь к пункту приема свеклы Гродейского сахарного комбината. Для того, чтобы сдать совой груз, водители вынуждены стоять в очереди по несколько часов. По некоторым прогнозом, они проведут день здесь - до 8 вечера.

Александр Крень, водитель:

Как пойдет очередь, до 6 - 8, может.

С приездом нашей съемочной группы очередь пошла значительно быстрее, но ситуацию это не спасает.

Городейский сахарный комбинат и рад бы всех принять, но площади для хранения не резиновые. Уже сегодня здесь разместилось 300 тысяч тонн свеклы, а овощи все везут.

Игорь Абрамович, заместитель директора по сырью ОАО «Городейский сахарный комбинат»:

У некоторых хозяйств просто получился объем больше, чем нами законтрактовано. На площадку не вмещается, поэтому мы должны идти с хозяйствами на допсоглашения, а они должны идти на понимание и хранить продукцию у себя. Так это делается во всей Европе.

Некоторые сельскохозяйственные предприятия пытаются выжать максимум выгоды из выращенной свеклы. Ведь за хранение на своих площадях сахарные комбинаты пообещали надбавку в 15%.

Так, руководитель «Агронеманского» хозяйства принял решение сложить овощи в бурты, накрыть соломенным покрывалом сдать после 1 декабря с дополнительной прибылью.

Иосиф Мелешкевич, директор ОАО «Агронеманский»:

Зачем сегодня держать машины, когда большие очереди. лучше подождать и за неделю-вторую сдать спокойно. Цена больше на сахарную свеклу. Завод платит за хранение больше.

В этом году урожай свеклы в республике на 500 тысяч тонн больше, чем ожидали. Приближается к 5 миллионам тонн. По поручению президента в Правительстве уже прорабатывали вопрос строительства нового сахарного завода в Могилевской области. Но пока решено идти по пути модернизации.

Сергей Мельничек, начальник отдела сахарной отрасли концерна «Белгоспищепром»:

Среднесуточная переработка сахарной свеклы составляет 34 тысячи тонн в сутки. В перспективе планируется увеличить мощности до 42 тысяч тонн. Строительство пятого сахарного завода концерн «Белгоспищепром» считает не целесообразным, так как увеличение мощностей до 42 тысяч тонн равносильно строительству нового сахарного завода.

Ситуация не критическая - так считают специалисты, скорее сезонные. В этом году сахаристость свеклы ниже. В итоге, производство сладкого продукта в стране остается на прежнем уровне.