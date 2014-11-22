В Мингорисполкоме рассказали, кто и что стоит за экономическим благополучием Минска

Новости Беларуси. Минск – крупнейший политический, экономический и культурный центр страны. И в том чтобы поддерживать этот статус, задействованы немалые ресурсы. Это и человеческий потенциал, и многочисленные технологии управления.

По какому пути будет развиваться столица и насколько комфортными окажутся условия жизни горожан, во многом зависит от работы экономики города. Все те направления, что включает в себя эта сфера, звучат для обычного человека достаточно сложно: импортозамещение, инвестиции, инновации и т. д. Однако, именно эти составляющие напрямую влияют на наши зарплаты и в целом на уровень нашего благосостояния. Поэтому сегодня попробуем разобраться.

Так, что и кто стоит за экономическим благополучием Минска? Об этом говорим с гостем программы «Большой город» на СТВ. В студии Татьяна Манцевич, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома.

Одна из экономических задач, которые стоят сегодня перед городом, и которую в том числе озвучил новый председатель Мингорисполкома Андрей Шорец – привлечение инвестиций.

И это понятно – это прямые деньги в развитие столицы. Как сегодня строится работа с инвестором? Кто наши основные инвесторы? Что мы сегодня им можем предложить? В чем их заинтересованность?

Ряд крупных инвестпроектов уже реализованн в Минске. Какие на подходе?

«Минск-Мир» на месте бывшего аэропорта (на его территории будет финансовый центр, который позволит выйти республике в лидеры на пространстве СНГ в оказании финансовых услуг). Что войдет в этот комплекс?

Кем сегодня представлен малый и средний бизнес в столице?

Каков собирательный образ современного бизнесмена, а также какие новые и смелые идеи готовы взять на вооружение белорусские предприятия?