Александр Лукашенко рассчитывает на развитие торгово-экономического сотрудничества с Лаосом

Новости Беларуси. Президент рассчитывает на развитие торгово-экономического сотрудничества с Лаосом. Об этом глава государства заявил 23 апреля на встрече с председателем Национального собрания этой народно-демократической республики.

О том, что нужно налаживать сотрудничество с юго-восточным регионом, президент говорил уже не раз.

Взаимный товарооборот Беларуси и Лаоса в настоящее время не отвечает потенциалам двух стран. По итогам 2013 года он составил около 500 тысяч долларов.

Президент выразил надежду, что нынешний визит парламентской делегации послужит укреплению двусторонних отношений и поможет выйти на определенные договоренности.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В прошлом году в нашей стране мы принимали, наверное, первого такого высокопоставленного представителя вашей страны – президента Лаоса. Можно сказать, что с того визита начался очень серьезный новый этап нашего сотрудничества.

Я рад вас приветствовать в Беларуси. И очень надеюсь, что ваш визит послужит укреплению нашего сотрудничества и расширению его рамок. Для сотрудничества любых стран очень важны торгово-экономические отношения. Они являются базой взаимоотношений этих государств, по торгово-экономическому сотрудничеству оценивают масштаб и глубину подобных отношений. Будем откровенны, что здесь нам похвастаться нечем. Наши торгово-экономические отношения только начинают развиваться. Мы пытаемся заложить некоторую основу этих отношений. И очень бы хотелось, чтобы в результате вашего визита все-таки мы вышли на определенные договоренности.

Мы планируем визит в вашу страну. Я обещал президенту, что я обязательно приеду к вам. И нам бы очень хотелось, чтобы этот визит был насыщенный, чтобы мы в результате пришли уже к конкретным договоренностям, чтобы мы заключили ряд контрактов по сотрудничеству с вашей страной.

Я очень надеюсь, в наших отношениях между двумя странам депутаты сыграют свою роль, они выполнят свою миссию и постараются создать ту атмосферу наших отношений, которая должна присутствовать в них. Мы очень рассчитываем на установление таких же теплых дружеских отношений с вашей страной, какие у нас существуют, допустим, с вашим другом и соседом Вьетнамом.

Пани Ятхоту, председатель Национального собрания Лаосской Народно-Демократической Республики:

Я благодарю, что вы нашли время для встречи со мной. И для начала хотела бы передать наилучшие пожелания от президента Лаоса.

Основная цель нашего визита – продолжать двустороннее сотрудничество и расширять те договоренности, которые были достигнуты лидерами двух стран. Я полностью согласна с вами, что наряду с политическими и дипломатическими отношениями, развивать нужно и торгово-экономические. Они тоже должны выйти на хороший уровень.

Сотрудничество существенно активизировалось после первого в истории двусторонних отношений официального визита президента Лаоса в нашу страну в июле 2013 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время из этой юго-восточной страны импортировалась в основном продукция легкой промышленности. А вот Беларусь экспортировала в этот регион электронные лампы и трубки, изделия из черных металлов и, главным образом, тракторы. Впервые поставили белорусскую технику в декабре 2013 года. Но сегодня есть все условия для наращивания взаимного товарооборота.