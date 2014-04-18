КГК завершил проверку Слуцкого льнозавода: в отношении бывшего директора возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Комитет госконтроля завершил проверку Слуцкого льнозавода. В отношении бывшего директора возбуждено уголовное дело. На бесхозяйственность, царившую на предприятии, обратил внимание глава государства во время недавней поездки в Слуцк. Половина тресты хранилось под открытым небом. Проверка подтвердила опасения: сгнили почти две сотни тонн сырья, еще десятки тонн испорченного материала былои закопаны в землю руководством завода.

Меньше недели потребовалось Комитету госконтроля, чтобы проверить Слуцкий льнозавод от и до. Результаты не утешительны. 180 тонн тресты — это две скирды — для переработки непригодны. Без влагоизоляции и под открытым небом сырье сгнило. Но и это не все потери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Мацука, начальник управления КГК Минской области:

На территории льнозавода хранилось порядка 2500 тонн льнотрест. Из которых половина хранилась с нарушением требований отраслевого регламента. По заключению ученых, треста в двух скирдах полностью непригодна, в остальных нужно проводить сортировки, но есть серьезные претензии к ее качеству.

Еще одна пикантная подробность громкого дела: непригодный урожай, среди него даже образцы 2008 года, решили буквально похоронить. «Спецоперацию» провели в начале апреля с подачи директора и под присмотром главного инженера, однако тайное стало явным...

Татьяна Ревизоре, СТВ:

А это один из котлованов, где была закопана загубленная треста. Таким нехитрым способом руководство завода пыталось спрятать 76 тонн испорченной продукции. Ее себестоимость - 106 миллионов. Правда, эти деньги навсегда потеряны, ведь этот лен непригоден.

Впрочем, сумма общего ущерба еще более внушительна: 463 миллиона рублей. И это еще предварительный результат. Такая халатность недопустима. В отношении уже бывшего директора возбуждено уголовное дело.

Александр Черезов, заместитель начальника управления УДФР Комитета госконтроля по Минской области и Минску:

Это дело будет передано в Следственный комитет. В ходе следствия будет дана принципиальная оценка каждому должностному лицу, которое здесь работало, давало распоряжения, что-то куда-то закапывали, не вовремя убирали...

К убыточному заводу еще до сих пор есть вопросы. По той же уборочной предприятие всегда числилось в аутсайдерах.

Сергей Мацука, начальник управления КГК Минской области:

Даже не вся льнотреста свезена на территорию завода. В ходе обследования посевных площадей в Копыльском районе, было установлено наличие трех скирд льнотресты, порядка более тысячи рулонов общим весом 210 тонн, которые вообще в учете предприятия не числятся. То есть не была завершена их уборка и доставка на территорию льнозавода. А стоимость данной тресты - по самым минимальным расчетам - составляет не менее 530 миллионов рублей.

Наводить порядок на заводе созвали практически весь город. Вот, к примеру, несколько бригад в авральном режиме накрывают скирды пленкой. С опозданием минимум на полгода. По технологии такую процедуру следует проводить при закладке сырья. Она была в ноябре. Сейчас укрытие скорее во вред — в таком парнике сырая треста зачахнет скорее.

Комитет госконтроля проверит и другие предприятия льняной отрасли. Тем временем, на Слуцком заводе затеяли модернизацию, но, видимо, менять следует не только материально-техническую базу...