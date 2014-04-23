Представители бизнес-структур Беларуси и Казахстана встретились в рамках выставки «ТИБО-2014»

Новости Беларуси. Сверить часы собрались 23 апреля представители бизнес-структур Беларуси и Казахстана. Форум проходит в рамках 21 международной специализированной выставки «ТИБО-2014».

Встреча эта не первая.

В 2013 году свой экспортный потенциал белорусская сторона демонстрировала в Астане. Тогда был подписан Меморандум о сотрудничестве в области развития информационно-коммуникационных технологий.

На форуме запланировано проведение деловых встреч и переговоров, обмен опытом и установление партнерских отношений между белорусскими и казахстанскими компаниями. А также презентация IT-потенциала двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Попков, министр связи и информатизации Республики Беларусь:

Основная цель сегодняшнего форума – это еще раз сблизить позиции, усилить позиции органов регулирования в сфере IT-техонологий, телекоммуникаций, чтобы обеспечить динамичное поступательное развитие в сфере именно высоких технологий.

Сакен Сарсенов, первый заместитель председателя агентства Республики Казахстан по связи и информатизации:

Сейчас инфокоммуникационные технологии очень сильно развиваются и огромное влияние оказывают на развитие национальных экономик. Белорусские компании участвовали в развитии отдельных элементов электронного правительства в Казахстане. Наши компании сейчас очень сильно развиваются. Приехали обменяться опытом, посмотреть какие тенденции в Беларуси, в Казахстане, показать наши сильные стороны друг другу и лучшее взять.