Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Латвии

Новости Беларуси. Александр Лукашенко и Гунтис Улманис тепло пообщались, вспомнили встречи прошлых лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор затронул ряд тем, в том числе контакты между гражданами наших стран. Латвийский гость также напомнил, что главу белорусского государства ждут с визитом в Риге.

Гунтис Улманис, президент Латвии с 1993 по 1999 год:

Я с таким желанием сегодня сюда прихожу, как к близкому знакомому человеку. Вспомнил все моменты в Вильнюсе, когда мы встречались. Потом, по-моему, были в Освенциме в 1994 году на хоккейной арене.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошо, что есть что вспомнить! Гунтис Улманис:

Никто никогда не испортит те сердечные отношения, которые были и есть. Я благодарю, что нашлась минутка.

Хотел напомнить, что мы вас ждем в Риге. Мой коллега высказал свое предложение вам. Я думаю, с министрами иностранных дел мы тоже говорили, что вы в Риге должны побывать. Александр Лукашенко:

Обязан!