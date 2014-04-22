Белорусские и лаосские парламентарии подписали соглашение о сотрудничестве

Новости Беларуси. Белорусские и лаосские парламентарии ищут общий знаменатель. 21 апреля в Совете Республики подписали соглашение о сотрудничестве. Ранее достигнутые договоренности таким образом обрели юридическую силу.

В 2013 году Беларусь посетил президент Лаоса Тюммали Сайнясон. Направления взаимного интереса тогда были заданы на встрече с главой белорусского государства.

Пани Ятхоту, председатель Национального собрания Лаосской Народно-Демократической Республики:

Визит лаосской делегации в Беларусь – очень важное политическое событие. Главы наших государств в минувшем году достигли договоренностей по многим вопросам. Задача парламентариев – мониторинг их выполнения и реализация намеченных целей.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Сегодняшнее соглашение, конечно, создает юридическую основу, полностью рамки правовые, в которых парламенты могут сотрудничать. У нас есть взаимные интересы экономического плана, потому что есть много для нас интересного в Лаосе, в том числе полезные ископаемые и другие вещи, которые у нас нет, скажем, кофе и так далее. И вместе с тем, конечно, техника, которая производится здесь, технологии, которые у нас разработаны, в них безусловно, нуждается и Лаосская Народно-Демократическая Республика.

Товарооборот наших стран невелик – около 400 тысяч долларов, но двигаться есть куда. Лаос живет в основном за счет сельского хозяйства. Страна обладает богатыми запасами полезных ископаемых, в том числе и калийных солей.

Беларусь может предложить грузовую технику, тракторы, детское питание и лекарства, а также подготовку лаосских специалистов. Обсуждается также создание совместных предприятий, в том числе и по производству калийных удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 22.04.2014 в 10.30

Утром 22 апреля парламентарии из юго-восточной Азии возложили венок к монументу на площади Победы. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. Это традиционный ритуал для визитов иностранных делегаций. На площади Победы прозвучали гимны двух стран, рота почетного караула прошла торжественным маршем.