Александр Лукашенко: Придется дежурить на полях

Новости Беларуси. В Беларуси необходимо принять эффективные меры, чтобы максимально снизить ущерб от наводнения. И в случае его возникновения обязательно сработать на упреждение. Об этом заявил Александр Лукашенко 12 апреля на совещании о мерах по минимизации последствий весеннего паводка и готовности к проведению весенне-полевых работ.

Что касается посевной кампании, то, как подчеркнул Президент, в этом году её придется проводить мгновенно, поскольку из-за погоды агротехнические сроки работ в полях сократились.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Особого внимания в нынешних условиях требуют вопросы подготовки проведения полевых работ. Это главное. Весна запаздывает, как я уже сказал, сдвигает сроки посевной. Обилие снега повысит влажность почв, что также задержит начало сева. Осложняет ситуацию и то, что придется практически совместить уход за зимними культурами и яровой сев. Поэтому надо предусмотреть более высокие темпы всех работ, чтобы не упустить оптимальные сроки и заложить хорошую основу для нового урожая. В полном смысле слова, придется дежурить на полях. Как только поле готово к севу – его надо мгновенно засеять. Посевная кампания… И не просто в сжатые сроки, как я только что сказал, и не просто борьба в этот период в сельском хозяйстве, а мгновенный сев яровых культур. Причины вы знаете. Агротехнические сроки по времени уходят. И времени, чтобы провести сев яровых культур, равно как и получить в этом году хороший урожай, остается очень мало, оно уходит.

У аграриев есть опыт работы в полях в сжатое время. К слову, посевная уже стартовала в южных регионах страны. Из-за неблагоприятных погодных условий весенний сев начался с опозданием на две недели. А это требует более высокой организации проведения сельхозработ.

Ещё одна тема — благоустройство городов и сел, наведение в них порядка после зимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.