Новости Беларуси. Президент Беларуси предложил российским регионам лучше использовать возможности Таможенного союза и ЕЭП. 11 апреля Александр Лукашенко встретился с губернатором Пензенской области Василием Бочкаревым. Делегация из этого региона прибыла в Минск накануне.

В последнее время визиты российских губернаторов участились, что помогает развивать прямые контакты с областями. С Пензой Беларусь сотрудничает давно. Товарооборот пока небольшой – 63 миллиона долларов. Но эту цифру можно увеличить.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я твердо убежден в том, что в современных условиях партнерские отношения не построишь только на каких-то торговых и товарообменных операциях. Надо идти по пути, что мы и делаем со многими российскими регионами, создания совместных производств, углубленной кооперации наших хозяйств, Беларуси и вашей области. Это особенно актуально в свете тех благоприятных условий, которые создаются в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства. Одним из важнейших направлений взаимодействия в этой связи становится производственная кооперация, о которой я только что сказал. У кооперационных проектов очень много преимуществ. Они обеспечивают рост взаимной торговли, создают новые рабочие места, стимулируют выпуск современной конкурентоспособной техники, увеличивают налоговые поступления в бюджет.

Губернатор говорил о перспективных проектах. Так, Пенза заинтересована в создании совместного производства лифтов, мебельных и швейных предприятий. Россияне хотят привлечь белорусов к строительству дорог в Приволжье.

Гости из Пензы встретятся с белорусскими машиностроителями – их интересует техника для АПК. Делегация уже посетила Парк высоких технологий и агрокомбинат «Ждановичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Бочкарев, губернатор Пензенской области Российской Федерации:

Хотел выразить Вам слова восхищения за серьезную поддержку сельского хозяйства. Те фермы, которые мы вчера увидели, вроде, небольшие, но это красивые производства, рассчитанные на людей с достойным образование и, конечно, на хороший заработок. Мы увидели оборудование, которое сегодня производит совместно с в том числе нидерландскими предприятиями, итальянскими. Это оборудование собирается и частично комплектуется за счет белорусского производства. Я об этом мечтал. Вы это сделали. Это здорово. Есть, чему у вас учиться.

Российские гости побывали на «Минском автомобильном заводе». Как было отмечено, Пенза планирует продолжить закупки белорусских автобусов. Только в конце 2012 года в российский регион отправили 20 машин.

Интерес вызвал также пассажирский транспорт меньшей вместимости. Он предназначен для работы в вечернее и ночное время. Кроме этого, в перспективе – производство автокомпонентов на машиностроительных предприятиях Пензенской области для «МАЗа».

За 45 минут переговоров выделилось несколько основных направлений. Во-первых, дорожно-строительная сфера. Пензенцы заинтересовались предложением белорусской стороны разработать систему дорожного движения. Технологии позволяют анализировать пассажиропоток и трафик из космоса через Джи-Пи-Эс или ГЛОНАСС. Однако острая потребность российского региона - в качественных дорогах. Белорусские трассы пензенцам пришлись по вкусу.

Василий Бочкарев, губернатор Пензенской области Российской Федерации:

Это сегодня выгодно, это хорошая работа. Сейчас появились хорошие деньги, мы дорожные фонды вернули. Это проблема не только Пензы. Это проблема многих регионов, потому что мы споткнулись о качество, вы понимаете. Освоение денег есть или даже нет освоения денег. Вот у меня 3 года подряд дорожно-строительные организации не осваивают деньги. Я уже про качество не говорю.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас тоже было проблем, что приходилось Президенту, вот Александр Александрович знает, вмешиваться и учить дорожников. Тысячу раз прошу: сделайте нормальный серповидный профиль дороги, чтоб вода нигде не стояла. Ну, наконец-то, добились. Вот, в аэропорт дорогу строили, это была такая, показательная. Мы учились, что-то у немцев подсматривали, что-то у финнов смотрели, потому что зиму дорога постояла – и начинает разваливаться. А у финнов стоит. В чем причина? Тоже качеству учились.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Что касается дорожного строительства, мы готовы взяться, на подряд это все дело, конкурс выиграть. Мы готовы, что-то можно делать своей техникой, или можно, или если более низкая степень сотрудничества - даже поставить просто технику.

Следующее, пожалуй, самое крупное направление для сотрудничества, объединяет в себе несколько промышленных сфер. Производство мебели и обуви - это то, чем хотят заниматься пензенцы. Развитие овцеводства, выделка кож, производство шерсти, шитье одежды — белорусское предложение. Российская сторона его поддержала.

Специалисты считают, что такие проекты окупаются через 5,5-7 лет и еще долгие годы приносят пользу экономике.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Будем вместе работать, создадим, если уж на то пошло, холдинг соответствующий, производственное объединение, как это было раньше. Вместе будем закупать сырье, производить продукцию, вместе будем выигрывать тендеры.

Василий Бочкарев, губернатор Пензенской области Российской Федерации:

Если мы вместе с вами создадим совместное предприятие - и торговый дом совместный создадим, для того, чтобы продвигать эти товары не только в Российской Федерации, и не только в Беларуси, но и странах СНГ, и неплохо, как говорится, замахнуться сегодня в страны дальнего зарубежья.

Благоприятная ситуация складывается для продаж в регион могилевских лифтов. В области идет масштабное строительство жилья — по миллиону квадратных метров в год. Лифтов понадобится много.

Василий Бочкарев, губернатор Пензенской области Российской Федерации:

Москвичи нас отрабатывали, но мы не согласились с ними, потому что качество могилевского лифта выше, чем московского. Швейное, кожевенное, мебельное направление интересно. Я готов и создавать СП, и дорожное строительство, подбирать площади, льготы давать, которые у нас есть, областные, и субсидирование. Я готов как губернатор ходить по коридорам наших министерств, ведомств, в том числе обсуждать эту тему.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Зачем? У нас есть посол. Федеральный центр представляет, он должен нам пообещать сейчас, сколько он вложит.

Василий Бочкарев, губернатор Пензенской области Российской Федерации:

Ну как, одна голова хорошо, Александр Григорьевич, а несколько лучше.

Новые совместные проекты с Пнзенской областью могут появится еще завтра. Делегация продолжит переговоры с деловыми кругами Беларуси.

11 апреля в первой половине дня делегация Пензенской области во главе с губернатором возложили венок в обелиску на площади Победы в Минске. Красные гвоздики легли к вечному огню. Прозвучали гимны России и Беларуси. Гости почтили память погибших в Великой Отечественной минутой молчания.