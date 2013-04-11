Александр Лукашенко предупредил, что за неоправданный рост цен будет особый спрос

Новости Беларуси. За неоправданный рост цен будет особый спрос. Об этом 11 апреля шла речь на встрече президента Беларуси с председателем правления Нацбанка страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Надежда Ермакова доложила о ситуации на валютном рынке, в банковской сфере, а также о доступности кредитов. По словам главного банкира страны, курс белорусского рубля остается устойчивым, снижается и спрос на иностранную валюту со стороны населения.

Речь шла также о будущей посевной. Президент предупредил: что касается финансирования весенней кампании, оно должно быть в штатном режиме.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Очень серьезно и на ВГС обсуждали ситуацию, которая складывается в мире. Она, вы видите, какая, особенно на наших традиционных рынках, поэтому приходится искать новые рынки сбыта для нашей продукции. В этих непростых условиях, все-таки, Национальный банк, вы молодцы, что вы не просто удерживаете позиции, которые мы имели в лучшие времена, но и добавляете. Я смотрю, инфляция пошла на спад, если рост цен и существует по услугам, в основном, так это рост, который, в общем-то, Правительство подбросило нам, мы будем считать, что по электроэнергии, по другим вопросам - это порог, который мы должны были преодолеть, никуда не денешься. Но дальше я буду очень жестко спрашивать за инфляцию, за рост цен. Я думаю, сегодня любой субъект хозяйствования имеет хорошую прибыль, рентабельность, и актуальность роста цен сегодня отсутствует. Тем более что обменный курс белорусского рубля на приличном уровне. Спрос предприятий на валюту меньше, чем они продают, и население в том числе. Поэтому это очень хороший показатель. Я попрошу Вас, как руководителя Национального банка, больше внимания обращать на проблемы инфляции, на проблемы роста цен, потому что это и, прежде всего, ваш вопрос. У вас в руках соответствующие рычаги, вы пользуетесь ими, как положено. Но если инфляция высокая, о каком развитии можно говорить. В общем, дела неплохие. Но если есть какие-то проблемы, я готов выслушать.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Что касается ситуации на финансовом рынке, он сегодня стабильный. Это не только работа Национального банка. Это, прежде всего, работа всей экономики.

Экономические вопросы рассмотрят в ближайшее время. Правительству и Нацбанку Глава государства дал поручение тщательно проанализировать ситуацию по итогам первого квартала. Сегодня речь шла также о будущей посевной. Президент предупредил, финансирования весенней кампании — оно должно быть не в ущерб экономике.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хочу предупредить вас: как бы не было трудно, вот посевная кампания и прочее - это не значит, что мы должны сейчас «развязывать мешок» и выбрасывать огромные деньги на посевную или еще что-то. Все должно идти в штатном режиме. Посевная кампания очень важна. Но экономика не должна быть заложницей посевной кампании.

Президенту Надежда Ермакова рассказала о ситуации и на валютном рынке. Курс белорусского рубля остается устойчивым, снижается спрос на иностранную валюту со стороны населения. Отмечен рост валютных поступлений.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Ситуация на валютном рынке спокойная, и из тех расчетов, из тех видений, которые есть в экономике, мы не видим причин волноваться, что в коротком времени будущем что-то поменяется на рынке. Серьезные идут поступления валюты в страну, продажа на бирже идет серьезная, и поэтому уже за первый квартал и несколько дней апреля Национальному банку пришлось на бирже скупить более 400 миллионов долларов. Это характеризует ту финансовую позицию и состояние на валютном рынке в целом в нашей стране.

