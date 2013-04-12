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Международный белорусско-литовский экономический форум откроется в Клайпеде 17 апреля

12 апреля 2013 08:12
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Новости Беларуси. Белорусские предприятия - стратегические партнеры Клайпедского порта и предстоящий Международный белорусско-литовский экономический форум, который откроется в Клайпеде 17 апреля,  станет хорошим поводом для встречи партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь наращивает перевалку грузов через Клайпедский порт. 90% от всего экспорта продукции приходится на калийные удобрения. Годовой объем — около 6 миллионов тонн. Мазута и светлых нефтепродуктов направлено более 2 миллионов. И если в 2009 на долю Беларуси приходилась четверть всех переправленных портом грузов, то в прошлом году показатель приблизился к трети. И это при том, что на балтийском направлении есть жёсткая конкуренция за привлечение транзитных грузов.

# Экономика # Беларусь-Литва

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