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Белорусские аграрии вышли в поля. К севу приступили Брестская и Гомельская области

11 апреля 2013 09:54
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии вышли в поля. Брестские хозяйства засеяли первые 40 гектаров ранними колосовыми культурами. Сев яровых зерновых начали хозяйства юга Гомельской области. В Ельском районе за минувший день подготовлено 30 гектаров пашни.

Как считают специалисты, в ближайшие 2-3 дня к работам приступят в Мозырском, Лельчицком и Наровлянском районах, где есть поля с песчаными почвами.

В ближайшие недели посевная начнется в центральных и северных районах Гомельской области. В 2013 году в регионе больше площадей отведут под зернобобовые и многолетние травы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Сельское хозяйство

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