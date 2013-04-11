Белорусские аграрии вышли в поля. К севу приступили Брестская и Гомельская области

Новости Беларуси. Белорусские аграрии вышли в поля. Брестские хозяйства засеяли первые 40 гектаров ранними колосовыми культурами. Сев яровых зерновых начали хозяйства юга Гомельской области. В Ельском районе за минувший день подготовлено 30 гектаров пашни.

Как считают специалисты, в ближайшие 2-3 дня к работам приступят в Мозырском, Лельчицком и Наровлянском районах, где есть поля с песчаными почвами.

В ближайшие недели посевная начнется в центральных и северных районах Гомельской области. В 2013 году в регионе больше площадей отведут под зернобобовые и многолетние травы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.