На Мозырском НПЗ презентовали уникальную установку вакуумной перегонки мазута

Новости Белпаруси. На Мозырском НПЗ (флагмане отечественной нефтепереработки) делают ставку на модернизацию. 10 апреля здесь показали уникальную установку вакуумной перегонки мазута. С ее помощью здесь заметно увеличат производство светлых нефтепродуктов. А еще, благодаря модернизации здесь в разы увеличили поставки белорусского бензина в Россию. Однако основные потребители продукции – по-прежнему страны дальнего зарубежья. Но здесь нашей республике приходится выдерживать жесткую конкуренцию.

Главная новинка белорусской нефтепереработки сезона 2013 года – установка вакуумной перегонки мазута. Заработать она должна уже в первые дни лета. Проектная мощность – 3 миллиона тонн мазута в год. Благодаря новой установке ежегодный выпуск одного только дизельного топлива на предприятии планируют увеличить на 50 тысяч тонн.

Александр Шорец, главный технолог Мозырского нефтеперерабатывающего завода:

Эта установка позволит сократить или снизить выпуск низкорентабельного мазута. Увеличит выпуск дизельного топлива и бензина.

То есть вместо реализации мазута по бросовым ценам МНПЗ увеличит продажи высоколиквидных нефтепродуктов. Экономический эффект и без цифр на лицо.

Виктор Краснянский, заместитель генерального директора ЗАО «Белорусская нефтяная компания»:

Беларусь экспортирует нефтепродукты в порядка 20 стран. Предполагается диверсификация поставки нефтепродуктов на экспорт. Порядка 70% уходит в дальнее зарубежье через морские порты. Порядка 30% реализуется на рынке близлежащего зарубежья. Среди ведущих рынков можно отметить рынки Украины и России.

Задача предприятия к 2017 году выйти на уровень переработки нефти в 90%. Однако достигнутые в этом направлении результаты позволяют предприятию уже сегодня разговаривать с партнерами с позиции сильного игрока.

Виталий Павлов, заместитель генерального директора Мозырского нефтеперерабатывающего завода:

Завод уже достиг достаточно высокого технического уровня. Мы способны выпускать товарную продукцию, соответствующую европейским стандартам. Я думаю, что наша продукция будет востребована на различных рынках.

Трезво оценивают в республике и недавние претензии украинской стороны. Наши южные соседи планируют сократить присутствие белорусского бензина на своем рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Куюн, директор консалтинговой группы «А-95» (Украина):

В переработке ситуация обстоит очень плохо, потому что в связи с экономическим кризисом цены на нефть спекулятивно разогреты, по-прежнему они высокие, остались практически на докризисном уровне, тогда как цены на топливо низкие из-за низкой платежеспособности потребителя. Все это уже привело к остановке десятков нефтеперерабатывающих предприятий по всему миру. Закрываются маломощные заводу, во-первых, а во-вторых, немодернизированные, которые не выдерживают конкуренции в современных условиях. Поэтому очень замечательно и очень своевременно было принято решение о модернизации белорусских заводов.

Объемы поставок в Украину уже сократились. Растет доля белорусского бензина на российском рынке, и именно туда были направлены дополнительные объемы. Всего же в первом квартале 2013 года в Россию поставлено более 300 тысяч тонн белорусских нефтепродуктов.