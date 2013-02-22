Александр Лукашенко потребовал ускорить модернизацию предприятий в связи с конкуренцией на рынках и вступлением стран-партнеров в ВТО

Новости Беларуси. Александр Лукашенко, посещая 22 февраля Минский комбинат хлебопродуктов, ответил на вопросы журналистов. Один из них касался модернизации предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства потребовал ускорить этот процесс в связи с возрастающей конкуренцией на зарубежных рынках и вступлением основных стран-партнеров во Всемирную торговую организацию.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Кто искусственно хочет загубить дело, он подвергает критике нормальный и естественный процесс. Ну, это нормальный и естественный, потому что если не модернизироваться, если все время себя не поддерживать в форме, так и предприятие, значит, оно просто развалится. Что я тут такого удивительного, какую я тут страшную задачу поставил перед страной? Я просто еще раз актуализирую то, что должно быть всегда. Это если философски вести разговор о модернизации. Модернизация должна быть всегда. Вот докладывает специалист из Департамента хлебопродуктов. У него спрашивают: «Закончили модернизацию?» «Нет – говорит, – это постоянно и так далее». Действительно, это постоянный процесс. Поэтому то, что я это актуализирую, говорит о том, что мы где-то немножко отстаем по модернизации. Это во-первых. А во-вторых, и это главное, там даже, где мы не отстаем, а идем в нормальных темпах, как и планировали, надо ускориться. Я говорил почему на пресс-конференции. Потому что сейчас конкуренция усиливается и в том числе в связи в вступление наших соседей, основных партнеров в ВТО. Вот почему я подстегиваю эти процессы по модернизации. Это во-первых.

Во-вторых. Мы уже попробовали модернизацию. Я тоже уже об этом говорил. Мы практически модернизировали в основном сельскохозяйственное производство. Но если бы за это не схватились вовремя, вот этого не было бы. Были бы пустые полки на прилавках, как в первые президентские выборы.

Мы уже попробовали модернизацию провести в сельскохозяйственном производстве, мы вложили немало средств туда и получили солидную отдачу. Многие промышленные предприятия модернизируются и находятся на стадии завершения этой модернизации. Крупная модернизация. Дальше она все равно будет идти, чтобы не отстали. То есть ничего тоже нового нет. Мы в свое время тихо, спокойной начали эту модернизацию отраслевую. Я вижу, что кое-где уже затухают эти процессы. Поэтому я и подстегиваю и говорю, что на каждом предприятии, даже на этом, которое закончило модернизацию (им уже просто территориально некуда лезть, они идут в Логойский район, в свой колхоз там, еще что-то создают, молодцы), даже на этом предприятии должен быть план, скажем, не модернизации, а дальнейшего совершенствования производства. Поэтому это естественно. Это главный вопрос жизни и смерти нашего общества. Нашего производства, которого у нас сегодня на сотни миллиардов долларов, а, может, и триллионов, по всей стране. Его надо привести в порядок. А дальше уже будем видеть, что с ним делать.