Госдолг Беларуси на февраль 2013 составил 129 триллионов рублей

Новости Беларуси. Министерство финансов Беларуси намерено исключить необоснованные траты средств бюджета-2013. Об этом заявил сегодня глава ведомства Андрей Харковец на итоговой коллегии. Сохранение бездефицитного бюджета, повышение требовательности к возврату ссуд и исполненных гарантий - это залог стабильности внутреннего финансового рынка, социальной защищенности граждан. Также будет усилен контроль за достижением заявленных в бизнес-планах параметров экономической эффективности проектов, которые реализуются с господдержкой. Кредитные ресурсы направят на реализацию важных экспортоориентированных проектов, отдача по которым предполагает приток валютной выручки в страну, сообщили в программе Новости «24 часа».

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

Государственный долг составил 129 триллионов рублей, сохранился на экономически безопасном уровне - около 24% ВВП при пороговом значении 45%. Все обязательства, связанные с обслуживанием и погашением госдолга, выполнены своевременно и в полном объеме. Все внешние государственные займы, входящие в долговой портфель РБ, являются долгосрочными, долговой портфель характеризуется низким риском рефинансирования и невысокой стоимостью обслуживания.