В белорусско-швейцарский завод в Фаниполе будет инвестировано более 35 миллионов евро

Новости Беларуси. Более 35 миллионов евро будет инвестировано в строительство белорусско-швейцарского завода в Фаниполе. Здесь будут выпускать железнодорожный и городской пассажирский электротранспорт. Строительные работы на объекте набирают обороты, их пик придется на весну-осень. И уже в декабре планируют приступить к выпуску продукции. Это электропоезда, двухэтажные составы, трамваи и троллейбусы.

Кроме того, в планах освоение новой техники: автобусов с гибридным приводом, 18-метровых троллейбусов с дизель-генератором. Среди покупателей - заказчики из России, Казахстана и Украины. Открытие предприятия позволит создать свыше тысячи рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Король, председатель Совета директоров ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Интерес к продукции «Штадлер» сегодня большой. Наверное, не является секретом, работа в Азербайджане, там возможны большие заказы, это тоже может быть, прибалтийские страны тоже ориентированы на нас, и одна только Россия, сегодня требуется обновление в этом сегменте, и это очень большие цифры.

Филипп Бруннер, директор проекта «Штадлер-Минск»:

Проект «Штадлер-Минск» интересен обеим сторонам. В Беларуси появится предприятие экспортной направленности, мы же для себя открыли новые рынки: страны СНГ и Балтии. Основную часть комплектующих для производства планируем закупать в Беларуси. И уже на первой стадии задействуем тысячи рабочих рук, так что обеспечим постоянные рабочие места.

