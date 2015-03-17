Александр Лукашенко – предпринимателям: Вы от меня должны требовать сделать равные условия

Новости Беларуси. Президент обеспокоен ситуацией в легкой промышленности из-за неравных условий работы по сравнению с индивидуальными предпринимателями. Легпром попросту не может конкурировать с товарами, которые привозят из-за рубежа представители частного бизнеса.

17 марта глава государства посетил торгово-развлекательный центр «Экспобел». Здесь Александр Лукашенко лично пообщался с индивидуальными предпринимателями.

Речь зашла и о создании на белорусских оптовых базах ассортимента не хуже, чем на московских рынках, и о необходимости обязательной сертификации, которую предусматривает соответствующий Указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявил Президент, государственный и частный бизнес должны быть прозрачными. Также необходимо создать равные условия для всех субъектов хозяйствования.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Допустим, государство. Первое – здоровье людей. Поэтому везде товар сертифицируется. Ваш товар не сертифицирован. И я не знаю, что вы везете и откуда. В Китае, вроде, в Турции. Там документы москвичам не дали. Так? Они завезли к себе этот товар, вам распихали тут по сумкам, вы привезли. Не понятно, что вы привезли. Ведь сертификата этого нет. Ведь остальные, кто работает в этом бизнесе, но прозрачно, у них ест документы, сертификаты. Я только что сказал: это важно, для меня как президента, может, прежде всего. Но я это ставлю не на первое место. Если ты боишься за свое здоровье, будь здоров, не ходи сюда и не покупай этот товар.

Второе – это то (и самое главное), что вот таким образом, мы в этом виноваты, убили отчасти, пусть не полностью (не знаю, какой процент (посчитаем)), легкую промышленность. Неравные условия убивают государственные и частные, в том числе, предприятия. Ведь сегодня кроме вас ваши же бизнесмены, коллеги говорят: «Это ненормально. Надо всех ставить в равные условия». Не госпредприятия – частные. В чем они не правы? Они правы. Мы с Путиным обсуждали эту проблему, когда Кыргызстан принимали в наш экономический союз. Пять миллиардов долларов – на складах товаров. Привезенного из Турции, из Китая. И я ему говорю: «Вот как только мы их принимаем (в мае мы должны полностью открыться), весь товар хлынет к нам, в Россию, а потом к тебе, а потом ко мне». Правильно? Он сказал, что да. Я сразу их предупредил: «Уважаемые коллеги, вопреки вашей позиции я буду искать методы, чтобы защитить свой рынок от наплыва этого товара». Надо как-то выход найти, чтобы мы были в равных условиях. В равных условиях конкурируйте. Вы же, бизнесмены, на этом должны настаивать, вы от меня должны требовать этого: «Сделай равные условия». Вы все равно победите в этих условиях. Но, конечно, маржа прибыли будет не такая, а поменьше, наверное.