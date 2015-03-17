Новости Беларуси. На совместной коллегии Министерств сельского хозяйства Беларуси и России были согласованы так называемые «торговые балансы». По большинству позиций Российская Федерация настаивала на увеличении поставок сельскохозяйственной продукции, в первую очередь по мясу и молоку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2015 году Беларусь экспортирует в Россию 390 тысяч тонн мясной продукции, в том числе свинину, говядину и мясо курицы. Это должно принести в бюджет нашей страны более миллиарда долларов.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Нам необходимо посмотреть на те причины, которые способствовали некому торможению поставок нашей продукции в Российскую Федерацию. Требования ветеринарных врачей являются обязательными для предприятий Республики Беларусь, для предприятий Российской Федерации. Поэтому нам следует, безусловно, и Российской Федерации, и Беларуси повышать качество нашего продовольственного товара, чтобы привлекать именно качеством и низкой стоимость нашего потребителя.