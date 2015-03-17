Александр Лукашенко: При решении проблем предпринимателей нужно действовать гибко и применяя экономические механизмы

Новости Беларуси. При решении проблем предпринимателей нужно действовать гибко и применяя экономические механизмы. Об этом 17 марта заявил президент на совещании по вопросам регулирования и развития отдельных видов предпринимательской деятельности.

Еще в 2014 году был принят Указ, который предусматривает документальное подтверждение приобретения реализуемой продукции. Ведь это и дополнительная защита потребителей, и одновременно шаг к созданию равных условий для функционирования субъектов хозяйствования.

Для перехода на сертификаты был предусмотрен срок до 1 марта 2015 года. Однако на прозрачные методы работы пока перешли не все. Продавцы ссылаются на сложности с реализацией продукции и действия российских поставщиков.

Как подчеркнул президент, все мнения должны быть услышаны: и государства, и предпринимателей, и потребителей. При этом действовать нужно аккуратно, по-человечески и никого не обидев.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Как меня информируют, за прошедший год половина предпринимателей сумела выполнить установленные государством требования, перешла на прозрачные методы работы. Однако этому последовали не все. И сейчас они просят продлить срок продажи имеющихся остатков товаров, ввезенных без документов, то есть ровно то, что было полгода назад. При этом, требуя времени на распродажу товаров, они ссылаются на сложности с реализацией, действия российских продавцов, которые не представляют им соответствующие документы, на дороговизну, скудность ассортимента, низкое качество продукции, которое можно приобрести на отечественных оптовых складах, не выезжая за рубеж. Прямо указывают на то, что наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу не требуют от своих индивидуальных предпринимателей соблюдения аналогичных норм и тем самым ставят белорусов в неравные условия. Считаю, что все мнения эти на самом деле есть. В разных объемах, в разных ракурсах, он они существуют. Мы это учитываем. Мы должны учесть эти все мнение, учесть и все плюсы, и минусы. И действовать нужно гибко, применяя экономические механизмы решения проблемы. Но не забывая и человеческий фактор, о чем я сказал. Если возможно без потерь для государства и других не обидеть этих людей, значит их не надо обижать. Но только не за счет других. Я имею в виду работников легкой промышленности и прочих. Поэтому я бы хотел, чтобы Правительство в присутствии предпринимателей, их представителей, и, слыша, о чем они говорили только что, ответили на вопросы. Во-первых, что предлагается доля урегулирования ситуации в предпринимательской среде. Во-вторых, как будут учтены интересы всех сторон: потребителей, предпринимателей, государства. Мы должны выслушать предпринимателей, какие у них предложения по решению поставленных ими же вопросов.

Главное, мы должны в нашей доброй, умной, толковой стране поступить аккуратно, по-человечески, никого не обидеть. Вот что главное в моей позиции.

Теперь вопрос следующий и главный – что будем делать. Только экономические разговоры. Давайте вы как бизнесмены экономическим языком определимся, как быть дальше.

Глава государства посетил торгово-развлекательный центр «Экспобел». Здесь Александр Лукашенко лично пообщался с индивидуальными предпринимателями.

В беседе с ними президент выразил озабоченность тем, что фактически исчезает белорусская легкая промышленность. Она попросту не может конкурировать с товарами, которые привозят из-за рубежа индивидуальные предприниматели. Речь также шла о создании на белорусских оптовых базах ассортимента не хуже, чем на московских рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.