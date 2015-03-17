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Вопрос о возобновлении поставок белорусской продукции в Россию решится на нынешней неделе

17 марта 2015 13:12
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Новости Беларуси. Вопрос о возобновлении поставок белорусской продукции в Россию решится уже на нынешней неделе. Об этом заявили на совместной коллегии Министерств сельского хозяйства двух стран.

В Беларусь в ближайшее время прибудет группа экспертов Россельхознадзора. Они проинспектируют три крупнейших предприятия из девяти, входящих в российский «черный список».

В конце 2014 года специалисты из России заявили, что в белорусский свинине якобы был обнаружен геном Африканской чумы свиней. Источник АЧС до сих пор не установлен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Федоров, министр сельского хозяйства Российской Федерации:
Это не дело – держать годами предприятия в таком положении, что не может сотрудничать это предприятие. И рано или поздно надо принимать решения. Если этой угрозы нет, пусть причина не выявлена, значит надо принимать решения, позволяющие работать этому предприятию и на внешний рынок.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Николай Федоров

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