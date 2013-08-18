Александр Лукашенко потребовал ликвидировать необоснованное посредничество и одобрил создание Белорусской цементной корпорации

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко требует ликвидировать необоснованное посредничество. Об этом глава государства заявил 16 августа во время посещения нового завода «Кричевцемент» в Могилевский области. В отличие от ранее введенных в действие аналогичных технологических линий с привлечением китайских инвестиций это предприятие представляет собой отдельное вновь созданное, причем со всей инфраструктурой.

Планируется, что за счет использования каменного угля при производстве цемента удельные затраты на топливные ресурсы будут снижены почти на треть, что сделает выпускаемый продукт конкурентоспособным по цене на экспорт. Президент поручил изучить ситуацию с необоснованным посредничеством на предприятиях в целом по всей области.

Для Кричева новые предприятие - это дополнительные рабочие места. Сейчас здесь трудоустроились 300 человек. В дальнейшем, когда завод выйдет на полную мощность число сотрудников может быть увеличено втрое.

Кстати, кадры на предприятие начали подбирать в вузах параллельно со строительством. Для высококлассных специалистов построили 120-квартирный дом.

Леонид Скоцкий, генеральный директор ОАО «Кричевцементношифер»:

Сегодня требования молодых людей совсем другие. Поэтому мы построили 120-квартирный дом, мебелировали его, и молодой человек, если имел семью, получал 2-комнатную квартиру, один - однокомнатную.

Завод-филиал, получивший название «Кричевцемент», находится примерно посредине между основным производством в Кричеве (оно сейчас модернизируется) и новым карьером «Каменка». Такое расположение наиболее оптимально. Запасов мела, по расчетам, здесь хватит на десятилетия. Площадь нового производства — 67 гектаров. Это примерно 134 футбольных поля. Предприятие обеспечит работой ни одно поколение жителей Кричева.

Александр Лукашенко:

Главное, чтобы этот красавец-завод функционировал, как надо, и постоянно ты где-то что-то каждый месяц, каждый год добавлял.

Леонид Скоцкий:

Сама площадка спроектирована так, что на ней, затратив порядка 180 миллионов долларов (но это предварительный подсчет), можно поставить такую же мощность еще. Вот, показаны эти пятна, можно, разместив, поставить такое же производство, но уже с наименьшими затратами. Мы имеем инфраструктуру, мы имеем железнодорожную станцию...

Александр Лукашенко:

Ты имеешь в виду по производству цемента?

Леонид Скоцкий:

Производство цемента. Это я сейчас говорю про цемент. Если в этом будет необходимость в потребности. Мы – раз – вложились в инфраструктуру, мы имеем офисную часть, мы имеем электрообеспечение, водообеспечение.

Особенность нового завода - производство цемента так называемым «сухим способом». Это более экономно за счет энергосбережения. Его расход получается меньше на треть, чем по-старинке. Потому что в качестве топлива используется уголь. Он дешевле газа втрое. В год предприятие сохраняет 25-28 млн долларов. как следствие - выше производительность труда, ниже себестоимость готового товара. В перспективе, если добавить как топливо твердые бытовые отходы, то привлекательность на рынке отечественного цемента в ценовой нише станет настоящей головной болью для конкурентов.

Валентин Веретило, генеральный директор ОАО «Красносельскстройматериалы»:

Мы получили суперсовременную технологию, более современных нет. Но, тем не менее, надо двигаться дальше, а именно, снижать потребление основного топлива. В этом «сухом» способе основное топливо – уголь, его надо снижать и доводить до 40%. Вот тогда мы будем конкурентоспособны вокруг.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Европейцы сжигают на цементных заводах 60-70% твердых бытовых отходов, 15% - шины, так же, как и у нас, и процентов 15 – каменный уголь. И могут по теплотворности твердые бытовые отходы не уступают каменному углю.

В год отсюда можно пускать на рынок почти 2 млн. тонн цемента. То есть кричевское предприятие стало почти вдвое мощнее. Поручение Главы государства - устранить посредников, чтобы завод работал напрямую с поставщиками и покупателями.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я уже сказал по поводу вот этого недобросовестного, так сказать, предпринимательства, когда подконтрольные фирмы поставляют тебе что-то на завод или ты с кем-то договорился. Руководитель – в тюрьму, фирма ликвидируется. Поэтому частник или какая-то другая посредническая фирма, это в основном частники, не в основном, а все частники, они мышкуют на этом. Фирма ликвидируется, и больше он не будет заниматься предпринимательством. Я предупреждаю уже третий раз публично об этом. Это же себестоимость, это составляющая себестоимости. Если вы по высоким ценам, более высоким, чем можно, покупаете сырье (а это главное, 70 с лишним процентов у вас сырье в себестоимости), если вы по высокой цене покупаете, естественно, вы не сможете конкурировать на рынках.

Александр Лукашенко одобрил создание национальной холдинговой структуры «Белорусская цементная корпорация». Планируется, что в ее состав войдут три белорусских завода, а также транспортно-логистическая компания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говоря об инвестпроектах, у которых есть долги, Глава государства отметил, чтобы пока не формировали рост зарплат на этих предприятиях. Ввод новых линий по производству цемента «сухим» способом на трех цементных заводах позволит увеличить производственные мощности до 10 млн.тонн в год. Тогда полностью исчезнет дефицит так называемого «хлеба строителей» на внутреннем рынке Беларуси. При этом цемент можно будет активно Продавать за рубеж можно.

Следующий шаг - организация производства новых видов стройматериалов на основе цемента с высокой добавленной стоимостью. Например, цементно-стружечных плит, сухих строительных смесей, железобетонных конструкций. Есть предложение создать холдинг - «белорусская цементная корпорация».



Александр Лукашенко:

И сколько это предприятий?

Анатолий Ничкасов, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Значит, на первом этапе, мы уже, кстати, работу такую провели, это девять тысяч предприятий.

Александр Лукашенко:

Значит, что я вам хочу сказать. Делайте, но если вы таким образом думаете заретушировать или замазать проблемы, не получится. В конце должна быть эффективность. Да, экономика. И я не буду там вас спрашивать за то, по какой цене сырье покупаете, по какой цене продаете готовую продукцию, в том числе готовые изделия с добавленной высокой стоимостью, железобетон, цемент. Это меня не интересует. Меня будет интересовать общий результат. Поэтому, делая этот шаг, сразу думайте, как вы будете отчитываться по экономике.

Анатолий Ничкасов, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Завершилась реализация программы развития цементной отрасли, которая дана была стартом Главой государства в 2007 году. Задача, поставленная по увеличению мощностей в цементной отрасли, выполнена. Сегодня мы выпускаем цемента в достаточном количестве как для внутреннего рынка, так и это нам позволило увеличить экспорт цемента. В прошлом году мы экспортировали миллион тон цемента. Это в 2 раза больше, чем в 2011 году.

Все процессы новой линии механизированы, автоматизированы и контролируются в режиме онлайн. Завод строился с привлечением белорусских и китайских денег. Общая стоимость проекта - полмиллиарда долларов, кредитов из поднебесной - где-то на 210 млн. Китайская сторона уже принимала участие в реализации других проектов по модернизации цементных заводов – «Красносельскстройматериалов» и завода в Костюковичах. Здесь, на новой линии под Кричевом, Президент и партнеры из Поднебесной расписались для истории на первых мешках с цементом.

