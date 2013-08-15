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Белорусская нефтяная компания планирует оборудовать свой терминал в Латвии

15 августа 2013 08:33
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Новости Беларуси. Белорусская нефтяная компания планирует оборудовать свой терминал в Риге или Вентспилсе. Решение о строительстве либо покупке новых площадей может быть принято в 2013 году.

Сейчас предприятие работает с 5–7 терминалами, однако решено установить свой, который можно использовать как базу нефтепродуктов для продажи в Латвии и других странах Балтии.

К слову, Рига – ближайший порт к Новополоцкому нефтеперерабатывающему заводу, продукция которого идет и на экспорт, а в Вентспилский порт заходят суда большей вместимости, что имеет ряд преимуществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Латвия # Международное сотрудничество

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