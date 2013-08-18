Белорусские производители цемента завоевывают не только отечественный рынок, но и зарубежный

Новости Беларуси. Белорусские производители цемента потеснили иностранных конкурентов. Однако еще пару лет назад отечественный рынок испытывал острую нехватку этого стройматериала. Особенно в летний период – пик строительства – очереди выстраивались с ночи. Сегодня производители нашли инвесторов, провели модернизацию и большинство строительных компаний и частных застройщиков полностью перешли на отечественный цемент.

К строительству собственного дома Сергей Горчичко подходит со всей ответственностью. Все материалы выбирает лично. В первую очередь обращает внимание на качество. Говорит, прежде, чем нашел подходящий вариант, перепробовал продукцию разных производителей. Выбор сделал в пользу отечественного.

Сергей Горчичко:

Нормальный, хороший, качественный цемент. Построил все стены. Сейчас сам кладу перегородки.

То, что покупатель голосует рублем, хорошо усвоили владельцы строительных магазинов. При широком выборе стройматериалов клиенты отдают предпочтение качественному товару.

Анна Игнатович, заведующая магазином стройматериалов:

У нас постоянно завозы, при закачивании одной партии, подвозим новую, получаем. Продукция пользуется хорошим спросом.

Чтобы занять свою нишу на отечественном рынке стройматериалов, предприятию пришлось провести модернизацию производства. Один из глобальных проектов завершили буквально в 2012 году. Построили практически новый завод по производству клинкера (это основной компонент для цемента). Вместо газа теперь используют уголь, а это значительно сократило себестоимость конечного продукта.

Ростислав Куцелай, заместитель генерального директора по новым технологиям предприятия по выпуску стройматериалов:

Этот шаг мы намечали давно и осуществляли его с двумя целями. Во-первых, снизить расход энергоресурсов на производство клинкера за счет внедрения сухого способа. А, во-вторых, снизить затраты на производство клинкера и на действующем производстве за счет того, что вместо газа применяем уголь.

В итоге производство цемента увеличилось практически вдвое. Это позволило полностью закрыть потребность внутреннего рынка и активно выходить на рынки других стран.

На предприятии активно осваиваются новые виды продукции. К примеру, цех по производству газосиликатных блоков из ячеистого бетона построили два года назад. Сегодня он вышел на проектную мощность. В сутки производит 700 метров кубических блоков. Этого количества хватит, к примеру, чтобы построить 15 частных домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Веретило, генеральный директор предприятия по выпуску стройматериалов:

У нас продукция разносторонняя, тем не менее, это дает право и возможность для маневра. То есть сегодня спросом ажиотажным пользуется цемент, завтра будет пользоваться известь. То есть эта возможность для маневра у нас сегодня присутствует.

Такой ассортимент позволяет минимизировать потери от продаж сезонной продукции.