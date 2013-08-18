АЭС в Беларуси. В Островце прошла встреча с представителями общественных организаций и журналистами Литвы

Новости Беларуси. Будущая белорусская АЭС – современный, безопасный и экологичный проект. 17 августа в Островце прошли открытые слушания с представителями литовских СМИ и общественных организаций. Белорусская сторона ответила на все интересующие вопросы, связанные с оценкой воздействия строительства на окружающую среду в трансграничном регионе, а также о радиационной безопасности населения в районе размещения станции.

Современность, безопасность и экологичность, а еще информационная открытость – вот основные особенности главного белорусского энергетического проекта. Задолго до начала строительства наша страна согласовала все эти вопросы с экспертами из-за рубежа.

Виталий Кулик, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Мы уведомили всех своих соседей о намерении построить атомную электростанцию. Разместили данные в сети Интернет. Высказали заинтересованность в участии в процедуре трансграничной оценки воздействия на окружающую среду Латвия, Литва, Польша, Украина и даже Австрия. Со всеми заинтересованными сторонами мы провели процедуры, консультации.

Особое внимание было уделено работе с Литовской Республикой. Все материалы, как того требуют международные стандарты, были переведены на литовский язык и представлены для ознакомления литовской общественности, но ответа из-за определенных бюрократических препонов не последовало. Как результат – общественные слушанья с участием гостей из Литвы было решено провести на белорусской территории.

И вот в Островце – более сотни журналистов и просто неравнодушных граждан соседней страны.

Валентина Одинец, жительница города Висагинас (Литва):

Информации, в принципе, нет никакой, по телевидению если, а так надеемся больше здесь информации узнать.

Олег Давыдюк, житель города Висагинас (Литва):

Беларусь ничего не нарушает, насколько я понимаю. Они все время против, они – это не мы. Они – это те, кто закрыли хорошую станцию в Висагинасе, те, которые уже 10 лет болтают, а не могут построить другую станцию. Именно эти все время против.

Дельсина Хаматова, жительница города Висагинас (Литва):

У нас дефицит электроэнергии дешевой, у нас подорожало электричество, отопление. Для простого населения это просто катастрофа. Поэтому очень важны такие встречи, важно строительство атомной станции.

Надежность и безопасность белорусского проекта под сомнения после слушаний не поставил никто. Благодаря разработкам последнего поколения станция сможет выдержать землетрясение магнитудой в 8, наводнение и даже падение самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Бондарь, главный инженер государственного учреждения «Дирекция строительства АЭС»:

Мы имеем целый набор пассивных и активных систем безопасности, включая так называемые локализующие системы безопасности. Это двойная защитная гермооболочка, ловушка расплава активной зоны. Плюс новые разработки пассивной системы безопасности в сочетании с активными.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Мы сегодня ведем на основной площадке станции подготовительные работы в части подготовки котлована под основные здания и сооружения АЭС, защиту их от обводнения так называемого, подбетонка тощим бетоном. И мы сможем приступить к основному этапу строительства только после того, как получим лицензию регулирующего органа.

Предсказуемо активное участие в слушаньях приняли местные жители и активисты белорусских экологических организаций.

Наталья Буйнаревич, жительница города Островец:

Для нас это важно, я считаю, важно в целом для страны, потому что это альтернативный вид энергии. И для нас, жителей Островца, это развитие города. Строятся новые школы, детские учреждения. Большинство наших соседей, друзей, моя семья работают там, на площадке атомной станции.

Юрий Соловьев, председатель Совета белорусского общественного объединения «Экологическая инициатива»:

Сегодня специалисты, которые присутствовали на слушаньях, наиболее полно и компетентно осветили все вопросы, особенно связанные с безопасностью будущей атомной белоруской станции. Хотелось бы отметить, что мероприятие организовано на очень высоком уровне, что показывает, что Беларусь абсолютно открыта в информационном плане по строительству этого объекта.

Общественные слушания в Островце длились более трех часов. За это время белорусская сторона предоставила максимальную информацию о строительстве, эксплуатации, а главное безопасности атомной электростанции. А присутствие на встрече представителей литовских общественных организаций и средств массовой информации дает уверенность в том, что правдивую информацию о строительстве АЭС узнает большинство населения соседней республики.