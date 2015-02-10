Александр Лукашенко потребовал активизировать реализацию проекта Китайско-белорусского индустриального парка

Новости Беларуси. Перспективы на миллиарды и скачок в «завтрашний день». Об одном из важнейших проектов в белорусско-китайских отношениях говорили 10 февраля у президента. Индустриальный парк «Великий камень» — один из самых больших в Европе, созданных Китаем.

Всего лишь 25 километров от Минска, 8 тысяч гектаров территории и 120 тысяч работающих. А в перспективе ещё и миллиарды долларов инвестиций. Китайско-белорусский индустриальный парк уже называют самым большим в Европе среди созданных Китаем. Начало строительства новой экономической зоны было положено ещё в июне 2014 года. Тогда состоялась торжественная церемония закладки первого камня на месте строительства парка. Теперь это уже исторические кадры. Сейчас работа идёт в другом направлении. В Беларусь привлекают компании с мировыми именами. Правда, по мнению главы государства, делают это недостаточно активно. Затянуты и сроки создания. Актуальные вопросы строительства китайско-белорусского индустриального парка обсуждались 10 февраля у президента.

Александр Лукашенко:

Мы беспрецедентно на долгий срок затянули реализацию этого проекта.

В этом году в ближайшее время нам предстоит встреча с главой КНР Си Цзиньпином.

В КНР данный проект характеризуется как важнейший в белорусско-китайских отношениях.

Территорию мы отвели. Прошло 2 года. До сих пор там не только не обосновался ни один инвестор, но и лопатами не копнули, если можно так образно сказать. Так дело не пойдет. Хотелось бы услышать, что происходит.

В перспективе на территории Парка должны быть сконцентрированы так называемые производства «завтрашнего дня», действительно высокотехнологичные и экспортоориентированные. Электроника, биомедицина, тонкая химия, машиностроение, новые материалы... Тем не менее пока резидентов немного. С докладом — руководитель индустриального парка, председатель Миноблисполкома и представители Администрации Президента.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы договаривались, что с китайской стороны компания, подобранная белорусами, а не китайцами, должна участвовать в развитии этого парка очень активно. Что в этом направлении? И вообще когда мы там начнем строить высокотехнологичное предприятие, которое хотя бы наполовину изменит облик белорусской экономики? А.Н. Косинец возьмет под контроль и будет отвечать за белорусско-китайские отношения в полном объеме. Надо владеть всеми вопросами. И решать их. И, прежде всего, экспорт нашей продукции в КНР.

О том, что строительство Китайско-белорусского индустриального парка нужно ускорять, говорили и специальном совещании. Ещё в феврале 2014 года. Привлекать нужно и серьёзного инвестора — бизнесменов из Поднебесной и не только. Ведь размещение в Смолевичском районе самых передовых технологий — цель стратегическая. Сейчас реализацию проекта более активно курирует китайская сторона.

Николай Снопков, заместитель главы администрации Президента Республики Беларусь:

По результатам встречи президента Республики Беларусь с вице-премьером Госсовета КНР китайская сторона существенно активизировалась в отношении парка. До этого они наблюдали со стороны, как осуществлялся процесс.

В перспективе китайско-белорусский «Великий камень» — это своеобразный мини-город. С промышленной зоной и жилой застройкой с социальными объектами, офисами и торгово-развлекательными комплексами. Пока внутренняя инфраструктура отсутствует. По словам замглавы Администрации Николая Снопкова, к концу 2016 года в стартовой площадке парка будет создана вся инфраструктура, необходимая для организации производств. Сейчас же идут работы по подготовке строительной площадки.

Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Архитектурный проект стартовой площадки (350 га) прошел экспертизу. На данный момент мы фактически приступаем с апреля к полномасштабным строительным работам по производству внутренней инфраструктуры.

Что в итоге будет представлять собой китайско-белорусский индустриальный парк, покажет время. Всего же на реализацию проекта отведено 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.