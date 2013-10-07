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На острове Бали в Индонезии 7 октября стартовал деловой саммит АТЭС

07 октября 2013 20:41
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Новости Индонезии. Поиск путей восстановления экономического роста, глобальные вызовы и конфликты. Деловой саммит АТЭС стартовал 7 октября на острове Бали в Индонезии.

Форум собрал более тысячи делегатов, представляющих политическую и экономическую элиту стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В повестке дня также вопросы, связанные с возобновляемыми источниками энергии и производством экологически чистой продукции. Специально для форума в Индонезии даже выпущено сто зеленых автобусов, работающих на биодизельном топливе из пальмового масла.

Саммит собрал многих мировых лидеров. На форуме прозвучат доклады председателя КНР Си Цзиньпина, госсекретаря США Джона Керри. Барак Обама не смог приехать на саммит из-за бюджетного кризиса в США. Кстати, одним из самых ожидаемых стало выступление Президента России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Индонезия

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