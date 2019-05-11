«Расхлябанность и разболтанность на территории России». Александр Лукашенко высказался о нефтяном вопросе

Новости Беларуси. 11 мая Президент Александр Лукашенко посетил Студенческую деревню, где разместятся участники II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 11 мая Президент Александр Лукашенко посетил Студенческую деревню, где разместятся участники II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В общении Президента с журналистами были затронуты актуальные темы. В частности, речь зашла об ущербе от загрязненной российской нефти.
«Ревизию проведём, и уже окончательная будет оценка». Александр Лукашенко о поставках «грязной» нефти из России
Некачественное сырье вывело из строя дорогое оборудование белорусских нефтянников. Это обернулось серьезными проблемами для всей отрасли страны, а также переработчиков углеводородов из других государств. Российская сторона свою вину признала. Сейчас стоит вопрос компенсации причиненных убытков и недополученной прибыли.
Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ
Дмитрий Семченко, заведующий отделом политических обозревателей ОНТ:
По вине российской стороны на белорусские НПЗ и к европейским партнерам попала, скажем так, ядовитая нефть. Шли переговоры о возобновлении поставок качественного сырья, компенсации ущерба.
Знаю, что вы говорили на эту тему с Владимиром Путиным. Будет дана окончательная оценка. Но какова ваша принципиальная оценка и как обстоит ситуация с поставками нефти на данный момент?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Моя принципиальная оценка крайне негативная. Расхлябанность и разболтанность на территории России, а это не одна тысяча километров, огромная труба, как вы правильно сказали, была загрязнена этой ядовитой нефтью.
Еще раз хочу подчеркнуть: мы не собираемся тут использовать эту ситуацию, чтобы наклонить, как некоторые пишут – налоговые маневры. Это не имеет никакого отношения к налоговому маневру.
Произошла беда. Специально это сделано, умышленно? Пусть они разбираются у себя сами. На наши нефтеперерабатывающие заводы, как мне докладывают, поступает уже нефть чистая. Часть ядовитой этой нефти мы откачали в свои хранилища. Она нам сто лет не нужна, поэтому ее надо вывозить отсюда россиянам. Или мы какой-то другой вариант найдем использования этой нефти.
Эпопея, я так понимаю, для Беларуси подходит к концу. Для Европы она еще продолжается.
Загрязнение нефтепровода «Дружба» было умышленным – к такому выводу пришли в «Транснефти». Подробности