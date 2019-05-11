«Расхлябанность и разболтанность на территории России». Александр Лукашенко высказался о нефтяном вопросе

Новости Беларуси. 11 мая Президент Александр Лукашенко посетил Студенческую деревню, где разместятся участники II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общении Президента с журналистами были затронуты актуальные темы. В частности, речь зашла об ущербе от загрязненной российской нефти. «Ревизию проведём, и уже окончательная будет оценка». Александр Лукашенко о поставках «грязной» нефти из России Некачественное сырье вывело из строя дорогое оборудование белорусских нефтянников. Это обернулось серьезными проблемами для всей отрасли страны, а также переработчиков углеводородов из других государств. Российская сторона свою вину признала. Сейчас стоит вопрос компенсации причиненных убытков и недополученной прибыли. Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ

Дмитрий Семченко, заведующий отделом политических обозревателей ОНТ:

По вине российской стороны на белорусские НПЗ и к европейским партнерам попала, скажем так, ядовитая нефть. Шли переговоры о возобновлении поставок качественного сырья, компенсации ущерба. Знаю, что вы говорили на эту тему с Владимиром Путиным. Будет дана окончательная оценка. Но какова ваша принципиальная оценка и как обстоит ситуация с поставками нефти на данный момент?