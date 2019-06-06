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Минприроды составит геологическую карту Беларуси

06 июня 2019 17:19
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Новости Беларуси. В Беларуси составят геологическую карту страны. Об этом 6 июня заявили в Минприроды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минприроды составит геологическую карту Беларуси-1

Речь идёт о территориях, которые могут содержать полезные ископаемые. Сейчас ведутся подготовительные работы, а также поиск финансирования.

Программа по картированию начнёт действовать в 2021 году. Планируется, что это станет прорывом в геологоразведке.

Минприроды составит геологическую карту Беларуси-4

В ведомстве также отметили перспективность новых месторождений руды и нефти. К их разработке проявляют интерес инвесторы. Так, успешно завершились торги по поиску инвестора для разработки одного из нефтяных участков.

Минприроды составит геологическую карту Беларуси-7

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Только проведены торги. На сегодняшний день подводятся итоги торгов. Это нефтеносное месторождение. На сегодняшний день проявил интерес инвестор. Мы надеемся, что он действительно заключит договор и будет разрабатывать. Но это в перспективе.

Ежегодно в Беларуси добывают 1 миллион 700 тысяч тонн нефти. В 2019 году показатель планируют увеличить.

# Полезные ископаемые в Беларуси # Экономика # Андрей Худык # Фотофакт

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