Минприроды составит геологическую карту Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси составят геологическую карту страны. Об этом 6 июня заявили в Минприроды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идёт о территориях, которые могут содержать полезные ископаемые. Сейчас ведутся подготовительные работы, а также поиск финансирования.

Программа по картированию начнёт действовать в 2021 году. Планируется, что это станет прорывом в геологоразведке.