Минприроды составит геологическую карту Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси составят геологическую карту страны. Об этом 6 июня заявили в Минприроды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси составят геологическую карту страны. Об этом 6 июня заявили в Минприроды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идёт о территориях, которые могут содержать полезные ископаемые. Сейчас ведутся подготовительные работы, а также поиск финансирования.
Программа по картированию начнёт действовать в 2021 году. Планируется, что это станет прорывом в геологоразведке.
В ведомстве также отметили перспективность новых месторождений руды и нефти. К их разработке проявляют интерес инвесторы. Так, успешно завершились торги по поиску инвестора для разработки одного из нефтяных участков.
Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Только проведены торги. На сегодняшний день подводятся итоги торгов. Это нефтеносное месторождение. На сегодняшний день проявил интерес инвестор. Мы надеемся, что он действительно заключит договор и будет разрабатывать. Но это в перспективе.
Ежегодно в Беларуси добывают 1 миллион 700 тысяч тонн нефти. В 2019 году показатель планируют увеличить.