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«Нафтан» выставляет претензии российским компаниям. Комментарий заместителя гендиректора

14 мая 2019 11:30
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Новости Беларуси. «Нафтан» выставил претензии российским компаниям – поставщикам нефти, не выполнившим свои обязательства за апрель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«Нафтан» выставляет претензии российским компаниям. Комментарий заместителя гендиректора-1

Напомним: 19 апреля концерн «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба». Это привело к поломке дорогостоящего оборудования на Мозырском НПЗ. С 20 апреля «Нафтан» был вынужден вдвое сократить переработку нефти. В режиме 50 % загрузки завод работает и сейчас.

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«Нафтан» выставляет претензии российским компаниям. Комментарий заместителя гендиректора-4

Сергей Алтухов, заместитель генерального директора ОАО «Нафтан»:
Чем быстрее разрешится эта ситуация по снабжению сырьем в плановых цифрах, тем скорее мы выйдем на заданный режим. Но самое главное, на мой взгляд, – это обеспечение смежных предприятий системы концерна «Белнефтехим», которые завязаны на поставку нашего сырья, всего нефтехимического комплекса в Беларуси. К сожалению, сегодня он недополучает запланированные объемы.

Плюс у нас есть еще проблемы по обеспечению контрактных обязательств с покупателями нашей товарной продукции майской. Мы вынуждены реструктуризировать наши обязательства по поставкам тех объемов, которые были запланированы.

«Нафтан» выставляет претензии российским компаниям. Комментарий заместителя гендиректора-7

Сейчас завод подсчитывает экономический ущерб. После этого «Нафтан» сформирует пакет штрафных санкций. Юридическая служба уже приступила к этой работе.

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«Нафтан» выставляет претензии российским компаниям. Комментарий заместителя гендиректора-10

# Нефть в Беларуси # Экономика # Сергей Алтухов # Фотофакт

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