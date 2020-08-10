Белорусские аграрии намолотили 5,6 миллионов тонн зерна

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается жатва. Результат труда аграриев – 5 миллионов 600 тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На утро 10 августа убрано почти 68 % засеянных площадей. Средняя урожайность – 38 ц/га. Это куда больше прошлогодней. По темпам работ лидирует Брестская область: там осталось убрать около 15 % площадей.