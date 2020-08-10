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Белорусские аграрии намолотили 5,6 миллионов тонн зерна

10 августа 2020 08:54
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается жатва. Результат труда аграриев – 5 миллионов 600 тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии намолотили 5,6 миллионов тонн зерна -1

На утро 10 августа убрано почти 68 % засеянных площадей. Средняя урожайность – 38 ц/га. Это куда больше прошлогодней. По темпам работ лидирует Брестская область: там осталось убрать около 15 % площадей.  

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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