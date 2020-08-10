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Александр Лукашенко совершает рабочую поездку на БНБК

10 августа 2020 07:31
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Новости Беларуси. 10 августа с ходом создания высокотехнологичного агропромышленного производства ознакомится Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Минскую область.

Александр Лукашенко совершает рабочую поездку на БНБК-1

Именно в Пуховичском районе реализуется уникальный инвестиционный проект. «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» будет обеспечивать глубокую переработку зерна. Из него будут получать аминокислоты для комбикормов и премиксов, которые востребованы как на внутреннем, так и внешнем рынке.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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