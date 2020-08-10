Александр Лукашенко совершает рабочую поездку на БНБК

Новости Беларуси. 10 августа с ходом создания высокотехнологичного агропромышленного производства ознакомится Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Минскую область.

Именно в Пуховичском районе реализуется уникальный инвестиционный проект. «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» будет обеспечивать глубокую переработку зерна. Из него будут получать аминокислоты для комбикормов и премиксов, которые востребованы как на внутреннем, так и внешнем рынке.