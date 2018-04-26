Александр Лукашенко поручил «разобраться с фактами бесхозяйственности самым жестким способом, вплоть до возбуждения уголовных дел»

Новости Беларуси. До 1 мая навести идеальный порядок в стране требует Президент. Это касается многих сфер, в том числе сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сохранность сельхозтехники и противопожарная безопасность – именно эти вопросы 26 апреля стали главными на совещании у Президента. Александр Лукашенко поручил оперативно разобраться со всеми фактами бесхозяйственности.

С семи утра до семи вечера Юрий Петушков в полях. В день засевает по 40 гектаров. Заслуги разделяет со своими железными помощниками - мощным трактором и современной сеялкой. В колхозе «Родина» все агрегаты для посевной отремонтировали ещё в январе. А сейчас уже думают об уборке.

Дмитрий Журиков, заведующий ремонтной мастерской СПК «Колхоз «Родина»:

Вся техника была готова к посеву и полевым работам зимой. Сейчас при любых поломках из мастерской выезжают слесари и ремонтируют сразу на поле в течение где-то получаса. Сегодня в полях по всей стране солирует техника. В каком состоянии мехдвор страны и как идет посевная в целом, главе государства докладывают министры, помощники и губернаторы. Президент требует внятных и объективных отчетов, где будут указаны все болевые точки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Информация, которая до меня доходит, свидетельствует о том, что должная работа по обеспечению сохранности и укомплектованности машинотракторного парка до сих пор не налажена. Еще раз хочу оговориться особо рыночным умам нашей страны, почему я обращаю внимание на сохранность сельскохозяйственной техники. Если бы эту сельхозтехнику (тракторы, автомобили, прицепную технику и прочую) покупали коллективные предприятия и прочие занятые в сельском хозяйстве за свой кровный рубль – пожалуйста, можете меня критиковать, даже говорить о том, что это не мое дело и нечего в это вмешиваться. Но когда сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности идут с протянутой рукой в бюджет, просят субсидии, дотации, кредиты (притом кредиты льготные) и за счет этого приобретают сельскохозяйственную технику и проводят прочие мероприятия в сельском хозяйстве, тогда будьте добры достать и положить на стол свою активность по сохранности этой техники.

Я поручал до 15 апреля разобраться с фактами бесхозяйственности самым жестким способом, вплоть до возбуждения уголовных дел. И прямо сказал, возьмите за шиворот кого-то и, чтобы научить других, посадите. Доложите, сколько посадили. Как выполнены мои поручения? Я хочу, чтобы не забывали, что порядок на мехдворе – это показатель железной дисциплины, соблюдения технологий, безопасности работников. А в целом это важнейший элемент экономики села. Если техника гробится в течение двух лет, а должна эксплуатироваться двадцать лет, то можете представить, сколько нужно денег для ее обновления и замены. И это есть себестоимость затрат при производстве сельскохозяйственной продукции.

На повестке дня еще один, что называется горячий вопрос – противопожарная безопасность. Детально обсудить эту тему договаривались после трагических событий в российском Кемерово. Глава государства тогда поручил провести масштабные проверки по всей стране, в том числе в торговых центрах. Сегодня пришло время ответов и принятия решений. Александр Лукашенко:

Не лучшим образом складывается противопожарная ситуация в стране. Только с начала 2018 года произошло более 160 пожаров в организациях республики. Я уже не говорю про жилой фонд, где количество пожаров приближается к отметке 1600. Не дай Бог, получить что-то близкое к Кемерово. Мое требование вы знаете, повторю еще раз: проверить все объекты и устранить все имеющиеся нарушения.

Первым Президенту докладывает министр по чрезвычайным ситуациями Владимир Ващенко. После пожара в Кемерово белорусские инспекторы заглянули чуть ли не в каждый магазин. Министр лично инспектировал торговые центры. По всей стране эксперты проверили 7 тысяч объектов. Результаты, увы, неутешительные. В 80 % случаев – нарушения, на которые махнуть рукой не удастся. Ведь, как показывает опыт, одна закрытая дверь или заблокированная лестница могут стоить человеческой жизни.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Мы посмотрели множество объектов, во многих навели порядок, но повторные проверки показали, что это кампанейщина, можно успокоиться, но успокоения не будет. Хочу всех предупредить, есть время навести порядок и те рекомендации, которые выписаны нашими сотрудниками, нужно неукоснительно выполнить, в противном случае придется принять самые жесткие меры, вплоть да запрещения эксплуатации данных объектов.

В том, что касается обеспечения человеческой безопасности, компромиссов быть не может. Это четкий посыл. А строгий контроль за соблюдением противопожарных правил продолжится. Масла в огонь подливают и нарушения в сельском хозяйстве. Загубленная техника, приписки, несоблюдение технологий, которые в некоторых случаях ведут к гибели урожая и падежу скота, – далеко не полный список нарушений. С этим будет разбираться прокуратура и МВД.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

Глава государства поставил конкретную задачу – перейти от курирования некоторых вопросов и проверок к эффективному воздействию на эти процессы с использованием всех правовых механизмов, но и административных, силовых и прочих, которые есть в распоряжении всего силового блока. В ближайшее время те, кто не услышал в первый раз, почувствуют на себе наше воздействие более внушительно. На особом контроле – состояние техники. На учете – более 200 тысяч единиц техники. Требование аграриев следить за каждой и навести порядок на мехдворах.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Средства потрачены страной, для того чтобы укомплектовать недостающей тракторной техникой и прицепными машинами парк, это стоит больших средств. И необходимо разумно, рачительно использовать и тем более хранить и беречь. Как выявляют проверки, в отдельных хозяйствах это далеко от идеала.

Посевная в самом разгаре. Последние вести с полей – засеяно около 80 %. В 2018 году коррективы в расписание аграриев внесла поздняя весна. Работы много, времени мало. Результат зависит уже от разворота на местах. Леонид Заяц:

Президентом страны сегодня поставлена задача жестко: все хозяйства республики должны войти в график. До 1 мая должны отсеять всю яровую раннюю группу, до 9 мая — завершить сев всех оставшихся культур.





Особое внимание – сельхозугодьям, расположенным в районах пострадавших от Чернобыльской аварии. 32 года назад именно в этот день произошла катастрофа, которая до сих пор дает о себе знать.

Александр Лукашенко:

Я сегодня улетаю, как обычно, на юг страны в районы, потерпевшие в результате катастрофы. Прежде всего хочу посмотреть, как идет посевная кампания и как выполняются мои поручения по дополнительному вовлечению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Хочу предупредить губернаторов и министра сельского хозяйства: здесь вам очки втереть никак не получится. И если мы можем что-то прирезать, как крестьяне говорят, к действующим площадям сельхозназначения, это надо делать в апреле и в мае. Потому что затем заготовка кормов и уборка захлестнет настолько, что будет не до распашки площадей и приведения их в нормальное состояние.

Глава государства в рамках поездки планирует посмотреть, как строиться мост в Житковичах и здесь на авось полагаться не стоит. Мост должен быть открыт в ноябре 2018 года.