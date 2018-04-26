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Новости экономики за 26.04.2018

26 апреля 2018 17:02
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Новости Беларуси. Более 70% безработных минчан, получивших субсидии на открытие своего дела, успешны в бизнесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие результаты специалисты службы занятости объясняют тщательным отбором кандидатов на получение безвозмездной помощи от государства.

С начала 2018 года финансовую поддержку для организации предпринимательской деятельности получил 31 безработный житель столицы. В очереди – 170 человек. 

Среди тех, кто открыл собственное дело, многие трудятся в сфере торговли, строительства, перевозок пассажиров.

Напомним, единовременное безвозвратное государственное денежное пособие – это 11-кратная величина бюджета прожиточного минимума или 2200 рублей, а при организации предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научно-технических исследований и разработок, в два раза больше.

ЭКСПОРТ ПО ЛИЦЕНЗИЯМ

Новости экономики за 26.04.2018-1

Экспорт макулатуры по лицензиям будет продлен. Ограничения на вывоз позволяют в первую очередь обеспечить сырьем перерабатывающие мощности белорусских целлюлозно-бумажных предприятий. Разовые лицензии будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Как показывает практика, контроль экспорта макулатуры положительно сказывается на работе отечественных предприятий, увеличивая загрузку их производственных мощностей, улучшая тем самым финансово-экономические показатели производственной деятельности.

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