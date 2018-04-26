Новости экономики за 26.04.2018

Новости Беларуси. Более 70% безработных минчан, получивших субсидии на открытие своего дела, успешны в бизнесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие результаты специалисты службы занятости объясняют тщательным отбором кандидатов на получение безвозмездной помощи от государства.



С начала 2018 года финансовую поддержку для организации предпринимательской деятельности получил 31 безработный житель столицы. В очереди – 170 человек.

Среди тех, кто открыл собственное дело, многие трудятся в сфере торговли, строительства, перевозок пассажиров.

Напомним, единовременное безвозвратное государственное денежное пособие – это 11-кратная величина бюджета прожиточного минимума или 2200 рублей, а при организации предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научно-технических исследований и разработок, в два раза больше.

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