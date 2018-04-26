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Беларусь запретила ввоз свинины из Венгрии

26 апреля 2018 16:54
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Новости Беларуси. С 26 апреля ограничен ввоз свинины из Венгрии из-за африканской чумы свиней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Беларусь запретила ввоз свинины из Венгрии-1

Аграрное ведомство Беларуси  временно блокирует ввоз живых свиней и свинины, пищевого, кожевенного сырья. Также ограничиваются поставки некоторых цирковых животных, охотничьих трофеев и другой продукции. Все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров из Венгрии в Беларусь отменяются.

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# Экономика # Фотофакт # Экспорт

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