Беларусь запретила ввоз свинины из Венгрии

Новости Беларуси. С 26 апреля ограничен ввоз свинины из Венгрии из-за африканской чумы свиней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрное ведомство Беларуси временно блокирует ввоз живых свиней и свинины, пищевого, кожевенного сырья. Также ограничиваются поставки некоторых цирковых животных, охотничьих трофеев и другой продукции. Все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров из Венгрии в Беларусь отменяются.