Беларусь запретила ввоз свинины из Венгрии

Новости Беларуси. С 26 апреля ограничен ввоз свинины из Венгрии из-за африканской чумы свиней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. С 26 апреля ограничен ввоз свинины из Венгрии из-за африканской чумы свиней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси для предприятий понизили ставку рефинансирования по рублёвым кредитам
Аграрное ведомство Беларуси временно блокирует ввоз живых свиней и свинины, пищевого, кожевенного сырья. Также ограничиваются поставки некоторых цирковых животных, охотничьих трофеев и другой продукции. Все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров из Венгрии в Беларусь отменяются.
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