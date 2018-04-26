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В Беларуси для предприятий понизили ставку рефинансирования по рублёвым кредитам

26 апреля 2018 16:48
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Новости Беларуси. В Беларуси начали рефинансировать рублевые кредиты других банков по рекордно низкой для рынка ставке – от 9,5% годовых,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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В Беларуси для предприятий понизили ставку рефинансирования по рублёвым кредитам-1

Воспользоваться предложением смогут компании с годовой выручкой до 10 миллионов долларов, которые ведут бизнес минимум год. При этом суммы до 15 000 базовых величин или 367 500 рублей можно рефинансировать без залога. Снижение процентной нагрузки позволит в первую очередь относительно небольшим компаниям, которые наиболее чувствительны к ценам на финансирование, высвободить дополнительные средства для своего развития.

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# Экономика # Фотофакт # Кредиты Беларуси

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