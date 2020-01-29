Александр Швец: «Не только вопрос в законах и нормативно-правовых актах, а в адекватности их применения»

Новости Беларуси. 30 лет – БНПА. В свое время, объединив крупнейших промышленников и экспертов, она стала своеобразным центром по выработке экономической политики. В гостях СТВ председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец.

Ирина Мартьянова, СТВ:

Сегодня вы также активно принимаете участие в жизни страны?





Александр Швец, председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации:

Мы стараемся на базе той проблематики, которая существует в экономике, адекватно реагировать на все свои предложения нашим коллегам из правительства и других государственных органов. Очень удачный пример – работа над новой редакцией Налогового кодекса. Там был целый ряд оптимизаций, которые, я считаю, достаточно позитивно отразились на деятельности компании, не снижая налоговую нагрузку. Потому что фискальная нагрузка – она все-таки требует снижения, но это вопрос отдельной работы, которую мы будем вести. Ирина Мартьянова:

Насколько в равных условиях находятся государственные предприятия и частные компании?

Александр Швец:

В строительстве мы ведь многое достигли, разделив функции заказчика и подрядчика, разведя их в разные организации. Так и государство – уже говорится давно – должно разделить функции регулятора и собственника. Для государства не должно быть разницы, кто собственник у предприятия. Во всяком случае из резидентов Республики Беларусь – это государство Республики Беларусь или гражданин Республики Беларусь, или юрлицо Республики Беларусь. Самое важное – это уровень эффективности, уровень решения социальных вопросов – здесь, в частности, занятость, это уровень поступления в бюджет налоговых отчислений. По совокупности факторов нужно разработать меры – что считать эффективным. Какая разница, какого цвета кошка, она должна ловить мышей. Ирина Мартьянова:

Как вы оцениваете уровень взаимодействия экономического и силового блока?

Александр Швец:

Вы хорошо осведомлены – это одна из проблем, которая с нашей точки зрения решается крайне медленно. Ведь речь не идет о взаимодействии или недовольством бизнеса излишне жесткой правоприменительной практики со стороны силовиков. Это даже не вопрос бизнеса и силовиков – это вопрос правительства и силовиков. Правительство сможет создать атмосферу доверия при тех фактах, которые частный бизнес знает? Ну, не будем тут развивать. Ну ведь нет. Дело не в том, что мы говорим, что силовики действуют неправильно, не только вопрос в законах и нормативно-правовых актах, а в адекватности их применения. Поэтому возникает еще один вопрос – это правовая предсказуемость белорусской системы экономических судов. Ирина Мартьянова:

Подведите итог вашей 30-летней деятельности. Александр Швец:

Я как потомственный полешук хочу сказать, что в любой системе первое – это выжить. Были разные промежутки времени, где БНПА была на пике – это развал Советского Союза, мы выполнили роль объединения в условиях турбулентности экономической. Были вопросы, когда государство разделило государственные заводы в одну ассоциацию, остальное осталось у нас.