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Из-за коронавируса упали мировые цены на металлы

29 января 2020 15:57
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Новости мира. Китайский коронавирус обвалил цены на металлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чуть больше, чем за неделю фьючерсы на медь подешевели на 9,6 %, показав рекордный обвал почти за 5 лет. На 10 % упали цены на никель, на 8 % подешевела железная руда, на столько же – олово.

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Кроме того международные компании начали останавливать производство в КНР. Так, японский автопроизводитель Toyota Motor Corp объявил о приостановке операций в Китае до 9 февраля.

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# Деньги # Экономика # Фотофакт

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