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На одного белоруса приходится 3 банковских карточки

29 января 2020 15:58
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Новости Беларуси. На одного занятого в экономике страны белоруса приходится 3 банковские карточки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на руках у жителей 15,5 миллиона пластиковых платёжных средств.

На одного белоруса приходится 3 банковских карточки-1

Белорусские банки выпускают карточки четырех платежных систем: БЕЛКАРТ, Mastercard, Visa и UnionPay. Последние удобны для белорусов тем, что ими можно расплачиваться в Китае и во многих других странах. Популярность безналичных платежей и операций продолжает расти. Как и число банкоматов. Их уже более 4 тысяч.

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# Банковские карты # Экономика # Фотофакт

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