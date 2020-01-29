На одного белоруса приходится 3 банковских карточки

Новости Беларуси. На одного занятого в экономике страны белоруса приходится 3 банковские карточки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего на руках у жителей 15,5 миллиона пластиковых платёжных средств.

Белорусские банки выпускают карточки четырех платежных систем: БЕЛКАРТ, Mastercard, Visa и UnionPay. Последние удобны для белорусов тем, что ими можно расплачиваться в Китае и во многих других странах. Популярность безналичных платежей и операций продолжает расти. Как и число банкоматов. Их уже более 4 тысяч.