Выдерживает температуры от -40 до +50ºС. Беларусь начинает поставлять пожарную технику в Монголию

Новости Беларуси. Беларусь открывает новые рынки для экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крупная партия аварийно-спасательной техники уже готова к отправке в Монголию. Ее изготавливают на базе шасси МАЗ совместно с борисовской компанией при финансовой помощи Банка развития. В 2020 году в Улан-Батор готовы поставить больше 70 спецмашин. Среди них техника, которая не только тушит пожары, но и помогает спасать людей в самых сложных ситуациях. Оксана Семашко знает подробности.

Крупный контракт развивающаяся белорусская компания начала реализовывать в непростое время. Всемирный карантин и приостановка поставок иностранных комплектующих не помешали собрать уникальные пожарные машины различных модификаций. Спрос на такую технику сегодня достаточно большой.

Сергей Захаревич, заместитель директора предприятия по поставке спецтехники:

Это различного типа автомобили по самой широкой номенклатуре: автомобили пенного тушения, аварийно-спасательные, радиохимической разведки, мобильный госпиталь, штабные, цистерны увеличенной емкости (до 11 метров кубических).

Гарантия каждого такого спецавто 10 лет. Для компании важны не только продажи, но и сервис. Обслуживание этих машин планируют развивать в разных точках мира.

Оксана Семашко, корреспондент:

За год в Борисове выпускают около 200 единиц спецтехники, и больше половины уходит на экспорт. Спрос высокий, потому что техника надежная, прочная и всегда готова прийти на помощь.

За 20 лет здесь какие только ни выполняли заказы! Этот модельный ряд может работать в степях и горах как в -40, так и в +50ºС.

Владимир Гоголев, ведущий специалист Минского автомобильного завода:

Пневматическая подвеска, резинотехническое изделие и многое другое позволит данной автотехнике выполнять поставленные задачи без перебоев.

Недавняя гордость – высокотехнологичная пожарная лестница. С девятиэтажку. Белорусы здесь вне конкуренции. Шесть таких комплексов собираются поставить в Монголию. Половина из них – на полноприводном шасси.

Антон Козловский, начальник управления Минского автомобильного завода:

От нашей техники зависит жизнь людей. Для нас это принципиально важный проект. Мы будем способствовать увеличению товарооборота между нашими странами и налаживанию еще более продуктивных и дружеских отношений как с монгольской стороной, так и в принципе с другими странами.

Самый дальний покупатель нашей пожарной техники – Вьетнам. Сюда отечественные машины едут и идут по воде.

Олег Дерябин, директор предприятия по поставке спецтехники:

У нас очень большая география, из года в год она еще прибавилась. Мы поставляем и в Азию. Сейчас у нас контракт первый заключен с африканскими странами. Европейская часть. Страны бывшего Советского Союза – это наш стабильный рынок.