Прямой эфир

Выдерживает температуры от -40 до +50ºС. Беларусь начинает поставлять пожарную технику в Монголию

05 июня 2020 16:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь открывает новые рынки для экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупная партия аварийно-спасательной техники уже готова к отправке в Монголию. Ее изготавливают на базе шасси МАЗ совместно с борисовской компанией при финансовой помощи Банка развития. В 2020 году в Улан-Батор готовы поставить больше 70 спецмашин. Среди них техника, которая не только тушит пожары, но и помогает спасать людей в самых сложных ситуациях.

Оксана Семашко знает подробности.

Выдерживает температуры от -40 до +50ºС. Беларусь начинает поставлять пожарную технику в Монголию-1

Крупный контракт развивающаяся белорусская компания начала реализовывать в непростое время. Всемирный карантин и приостановка поставок иностранных комплектующих не помешали собрать уникальные пожарные машины различных модификаций. Спрос на такую технику сегодня достаточно большой.

Выдерживает температуры от -40 до +50ºС. Беларусь начинает поставлять пожарную технику в Монголию-4

Сергей Захаревич, заместитель директора предприятия по поставке спецтехники:
Это различного типа автомобили по самой широкой номенклатуре: автомобили пенного тушения, аварийно-спасательные, радиохимической разведки, мобильный госпиталь, штабные, цистерны увеличенной емкости (до 11 метров кубических).

Выдерживает температуры от -40 до +50ºС. Беларусь начинает поставлять пожарную технику в Монголию-7

Гарантия каждого такого спецавто 10 лет. Для компании важны не только продажи, но и сервис. Обслуживание этих машин планируют развивать в разных точках мира.

Выдерживает температуры от -40 до +50ºС. Беларусь начинает поставлять пожарную технику в Монголию-10

Оксана Семашко, корреспондент:
За год в Борисове выпускают около 200 единиц спецтехники, и больше половины уходит на экспорт. Спрос высокий, потому что техника надежная, прочная и всегда готова прийти на помощь.

Выдерживает температуры от -40 до +50ºС. Беларусь начинает поставлять пожарную технику в Монголию-13

За 20 лет здесь какие только ни выполняли заказы! Этот модельный ряд может работать в степях и горах как в -40, так и в +50ºС.

Выдерживает температуры от -40 до +50ºС. Беларусь начинает поставлять пожарную технику в Монголию-16

Владимир Гоголев, ведущий специалист Минского автомобильного завода:
Пневматическая подвеска, резинотехническое изделие и многое другое позволит данной автотехнике выполнять поставленные задачи без перебоев.

Выдерживает температуры от -40 до +50ºС. Беларусь начинает поставлять пожарную технику в Монголию-19

Недавняя гордость – высокотехнологичная пожарная лестница. С девятиэтажку. Белорусы здесь вне конкуренции. Шесть таких комплексов собираются поставить в Монголию. Половина из них – на полноприводном шасси.

Выдерживает температуры от -40 до +50ºС. Беларусь начинает поставлять пожарную технику в Монголию-22

Антон Козловский, начальник управления Минского автомобильного завода:
От нашей техники зависит жизнь людей. Для нас это принципиально важный проект. Мы будем способствовать увеличению товарооборота между нашими странами и налаживанию еще более продуктивных и дружеских отношений как с монгольской стороной, так и в принципе с другими странами.

Выдерживает температуры от -40 до +50ºС. Беларусь начинает поставлять пожарную технику в Монголию-25

Самый дальний покупатель нашей пожарной техники – Вьетнам. Сюда отечественные машины едут и идут по воде.

Выдерживает температуры от -40 до +50ºС. Беларусь начинает поставлять пожарную технику в Монголию-28

Олег Дерябин, директор предприятия по поставке спецтехники:
У нас очень большая география, из года в год она еще прибавилась. Мы поставляем и в Азию. Сейчас у нас контракт первый заключен с африканскими странами. Европейская часть. Страны бывшего Советского Союза это наш стабильный рынок.

Выдерживает температуры от -40 до +50ºС. Беларусь начинает поставлять пожарную технику в Монголию-31

Первая партия спецтехники – 25 машин – отправится в Монголию ЖД-транспортом. В пути они пробудут больше 20 дней, затем сразу отправятся в спасательные части Улан-Батора.

# МАЗ # Экономика # Сергей Захаревич # Оксана Семашко # Владимир Гоголев # Антон Козловский # Олег Дерябин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 05.06.2020
05 июня 2020 15:39

Новости экономики за 05.06.2020

Александр Лукашенко: «Поставлена задача сделать так, чтобы и бренд «Сделано в Беларуси» стал не менее популярным в Венгрии»
05 июня 2020 14:13

Александр Лукашенко: «Поставлена задача сделать так, чтобы и бренд «Сделано в Беларуси» стал не менее популярным в Венгрии»

Премьер-министр Венгрии: «Мы мало разговариваем друг с другом, и объем экономического сотрудничества тоже скромен»
05 июня 2020 10:54

Премьер-министр Венгрии: «Мы мало разговариваем друг с другом, и объем экономического сотрудничества тоже скромен»