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Новости экономики за 05.06.2020

05 июня 2020 15:39
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Новости Беларуси. Как изменилось состояние золотовалютных резервов за последний месяц весны и какие курорты открываются для белорусов в самое ближайшее время? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУССКИЕ НЕФТЯНИКИ ПРИСТУПИЛИ К ЦИФРОВИЗАЦИИ ОТРАСЛИ

Процесс нефтедобычи в нашей стране вступает в новую историческую эпоху. Началось воплощение в жизнь проекта «Цифровое месторождение». Первым шагом в этом направлении стала организация центра интегрированных операций. Его задача – увеличить объем добычи за счет внедрения инновационных технологий, снизить ее себестоимость и повысить производительность труда специалистов.

Новости экономики за 05.06.2020-1

Такой центр уже начал работу в Речице. Специалисты рассчитывают, что он станет стартовой ступенькой к развитию цифровизации всей отрасли.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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