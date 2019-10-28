Александр Лукашенко об усилении безопасности на БелАЭС: второй Чернобыль Европа не переживёт

Новости Беларуси. НАТО же не только на полгода размещает войска вблизи наших границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это еще и непосредственная близость к белорусской АЭС. И хотя станция защищена по последнему слову техники, усиление мер безопасности и здесь не помешает.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы, чтобы литовцы, и вообще Европа понимала, что Пабраде, где они размещают эти силы, это буквально в нескольких километрах от атомной станции. Поэтому надо быть здесь поаккуратнее. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет.

Мы хорошо защитили атомную станцию с воздуха. Мы там создали целый противовоздушный полк с новейшим вооружением – «Тор-М2» – недавно закупили и перебросили туда. Наши военные владеют этим оружием в совершенстве.

Нам надо подумать и о более серьезной наземной защите нашей АЭС. Я думаю, литовцы не совсем отмороженные, они понимают, что если вдруг случится нештатная ситуация на атомной станции, то мало не покажется и нам, и им. Вот это надо иметь в виду.

Александр Лукашенко: «Мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство»