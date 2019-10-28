Прямой эфир

Каждый белорус может сам рассчитать персональную инфляцию

28 октября 2019 15:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Теперь все желающие могут без особых усилий вычислять собственный индекс потребительских цен, а также следить за его динамикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белстат на своём сайте запустил калькулятор «персональной инфляции». Общая цифра, которую представляет нам статистика, получена на основе анализа потребительской корзины, в которую входят более 450 наименований товаров и услуг.

Каждый белорус может сам рассчитать персональную инфляцию-1

Но структура потребления каждой семьи и каждого человека неодинакова. Она зависит от различных факторов, таких как доход, предпочтения, наличие авто и тому подобных. Соответственно, и изменение цен мы ощущаем по-разному. Зачастую оно очень сильно отличается от среднего по стране. Новый сервис позволит узнать насколько сильно. Введя в специальную форму данные о собственных расходах, вы узнаете, как изменяется стоимость вашей личной потребительской корзины, то есть получите значение своей персональной инфляции.

Больше новостей экономики за 28 октября здесь

# Инфляция в Беларуси # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Проезд в минском метро самый дешёвый в Европе
28 октября 2019 15:40

Проезд в минском метро самый дешёвый в Европе

Леонид Анфимов о Добрушской бумажной фабрике: с одной стороны гордость за проект, с другой – пока это памятник, она не работает
25 октября 2019 18:34

Леонид Анфимов о Добрушской бумажной фабрике: с одной стороны гордость за проект, с другой – пока это памятник, она не работает

Новости экономики за 25.10.2019
25 октября 2019 16:19

Новости экономики за 25.10.2019