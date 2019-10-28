Каждый белорус может сам рассчитать персональную инфляцию

Новости Беларуси. Теперь все желающие могут без особых усилий вычислять собственный индекс потребительских цен, а также следить за его динамикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белстат на своём сайте запустил калькулятор «персональной инфляции». Общая цифра, которую представляет нам статистика, получена на основе анализа потребительской корзины, в которую входят более 450 наименований товаров и услуг.