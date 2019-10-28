Каждый белорус может сам рассчитать персональную инфляцию

Новости Беларуси. Теперь все желающие могут без особых усилий вычислять собственный индекс потребительских цен, а также следить за его динамикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белстат на своём сайте запустил калькулятор «персональной инфляции». Общая цифра, которую представляет нам статистика, получена на основе анализа потребительской корзины, в которую входят более 450 наименований товаров и услуг.
Но структура потребления каждой семьи и каждого человека неодинакова. Она зависит от различных факторов, таких как доход, предпочтения, наличие авто и тому подобных. Соответственно, и изменение цен мы ощущаем по-разному. Зачастую оно очень сильно отличается от среднего по стране. Новый сервис позволит узнать насколько сильно. Введя в специальную форму данные о собственных расходах, вы узнаете, как изменяется стоимость вашей личной потребительской корзины, то есть получите значение своей персональной инфляции.
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