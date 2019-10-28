Прямой эфир

Новости экономики за 28.10.2019

28 октября 2019 15:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская калийная компания подписала новый крупный контракт на поставку удобрений в Индию,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукция будет отгружаться по 280 долларов за тонну. Это на 10 долларов меньше, чем было прописано в предыдущем соглашении.

Новости экономики за 28.10.2019-1

Специалисты рассчитывают, что снижение цены будет способствовать повышению спроса со стороны индийских фермеров и, соответственно, создаст условия для активизации связанного с удобрениями бизнеса во всех ключевых регионах страны.

Читайте также:
Проезд в минском метро самый дешёвый в Европе

Каждый белорус теперь может сам рассчитать персональную инфляцию

96 % акций Банка развития теперь принадлежит государству

# Экспорт # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Каждый белорус может сам рассчитать персональную инфляцию
28 октября 2019 15:42

Каждый белорус может сам рассчитать персональную инфляцию

Проезд в минском метро самый дешёвый в Европе
28 октября 2019 15:40

Проезд в минском метро самый дешёвый в Европе

Леонид Анфимов о Добрушской бумажной фабрике: с одной стороны гордость за проект, с другой – пока это памятник, она не работает
25 октября 2019 18:34

Леонид Анфимов о Добрушской бумажной фабрике: с одной стороны гордость за проект, с другой – пока это памятник, она не работает