96 % акций Банка развития теперь принадлежит государству

Новости Беларуси. Банк развития завершил передачу своих акций в собственность государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Процесс начался ещё в апреле, когда было подписано распоряжение Президента. В соответствии с ним в июле были выкуплены 17 500 простых акций, которые сейчас решением собрания акционеров переданы в собственность Республики Беларусь. Таким образом, более 96 % уставного фонда Банка развития теперь находятся в государственной собственности.