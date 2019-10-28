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96 % акций Банка развития теперь принадлежит государству

28 октября 2019 15:44
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Новости Беларуси. Банк развития завершил передачу своих акций в собственность государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

96 % акций Банка развития теперь принадлежит государству-1

Процесс начался ещё в апреле, когда было подписано распоряжение Президента. В соответствии с ним в июле были выкуплены 17 500 простых акций, которые сейчас решением собрания акционеров переданы в собственность Республики Беларусь. Таким образом, более 96 % уставного фонда Банка развития теперь находятся в государственной собственности.

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# Банк развития # Экономика # Фотофакт

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