Александр Лукашенко о разговоре с Владимиром Путиным: «Ну иди, поконкурируй, попробуй. Комбайн мало произвести»

Новости Беларуси. Поднималась на встрече Президента с активом Гомельской области и тема работы предприятий в области. В частности, речь о «Гомсельмаше», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В свое время структуру сохранили, а сегодня удается еще и работать. Проблемы у производителя сельхозтехники есть, но постепенно их стараются решать. Даже пример из актуального – пока конкуренты сидели в карантине, гомельчане работали. Особенно над экспортом: сбыт товара не только на основной рынок – Россию – но и в Казахстан и Европу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Промышленность региона тогда, в середине 90-х, и сегодня – небо и земля, хотя есть над чем работать, мягко говоря. Все промышленные предприятия или простаивали, или работали ни шатко ни валко. Вокруг крупных ваших заводов крутились сотни жуликов. Чтобы вы знали, в 90-х предприятия нашей страны были уже разделены: что-то своим, кто во власти был, что-то – в основном в России, немного «западники». Все было поделено.

Мы постепенно, начиная с этого ротора, создали суперсовременный комбайн. И, ведя переговоры с россиянами, с президентом России, меня все время упрекали: слушай, ну ты же защищаешь свой рынок. Я говорю: «Назови факты». «Первое – Ростсельмаш. Ни одного комбайна вы не покупаете с Ростсельмаша». Я говорю: «Ну иди, поконкурируй, попробуй. Произведи лучший. Комбайн мало произвести, надо создать сервисное обслуживание этого комбайна. И, конечно, вы хотите нам всучить свой комбайн, а обслуживать как? В Ростов ездить не можем». Поэтому мы возродили не только Гомсельмаш.